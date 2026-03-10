Yeni neslin altın kızı: Eileen Gu

15 yaşında aldığı bir karar, yalnızca kariyerini değil, spor dünyasının güç dengelerini de değiştirdi. Eileen Gu bugün yalnızca olimpiyat madalyalarıyla değil; zekası, vizyonu ve cesaretiyle Kadınlar Günü sayımızın en çarpıcı figürlerinden biri.

Bazı sporcular başarıyı temsil eder. Bazıları ise bir dönemi. Eileen Gu, henüz 20’li yaşlarının başında her iki tanımı da fazlasıyla karşılayan bir isim. Gu, 2003 yılında San Francisco’da dünyaya geldi. Annesi Yan Gu, Çinli bir göçmen ve eski bir kayakçıydı. İki kültür arasında büyüdü; İngilizce ve Mandarince konuşarak yetişti, yazlarını Pekin’de büyükannesiyle geçirdi. Daha çocuk yaşta yalnızca pistlerde değil, kimlik ve kültür arasında da bir denge kurmayı öğrendi.

Kayakla erken yaşta tanıştı. Sekiz yaşında yarışmalar kazanmaya başladı.

13 yaşında X Games tarihinde altın madalya kazanan en genç sporcu oldu.

Ancak Eileen yalnızca fiziksel yeteneğiyle değil, akademik başarısıyla da dikkat çekti. SAT sınavında 1600 üzerinden 1580 puan aldı ve okul tarihindeki erken mezunlardan biri oldu.

“Zihnimi zorlamayı seviyorum. Kuantum fiziği insanı gerçekliğin doğasını sorgulamaya itiyor” diyor. Kayak yaparken ise ‘mümkün olanın sınırlarını zorladığını’ söylüyor. Haziran 2019’da, 15 yaşındayken aldığı karar onu küresel bir tartışmanın merkezine taşıdı.

2022 Pekin Olimpiyatları’nda ABD yerine Çin adına yarışacağını açıkladı.

Amerikan medyası onu eleştirdi, Çin medyası kahraman ilan etti.

Vatandaşlık konusunu özel hayatı olarak nitelendirerek açıklama yapmayı reddetti.

Bu karar yalnızca kimlik meselesi değildi; aynı zamanda stratejik bir adımdı.

Pekin’in 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacağının açıklanmasının ardından Çin’de kayak sporuna ilgi patlamış, yüz milyonlarca yeni sporcu ortaya çıkmıştı. Eileen, büyüyen bir pazarın merkezinde konumlandı.

Olimpiyatlardan önce markalar sıraya girdi

Louis Vuitton, Tiffany & Co., Estée Lauder, IWC ve Victoria’s Secret gibi global devlerle anlaşmalar yaptı. 2022 itibarıyla sponsorluk gelirleri 31 milyon doları aştı.

2025’te 23 milyon dolar kazandı ve dünyanın en çok kazanan dördüncü kadın sporcusu oldu. Aynı yıl Pekin Belediye Spor Bürosu, Milano Cortina 2026’ya katılım hakkı için 6.6 milyon dolar ödeme yaptı. Şubat 2022’de Pekin’de iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

18 yaşında olimpiyat tarihinin en genç serbest stil kayak şampiyonu oldu.

Şubat 2026’da başarılarına Milano Cortina’da iki gümüş daha ekledi.

Eileen Gu, henüz 22 yaşında beş olimpiyat madalyasına ulaştı: İki altın, üç gümüş.

Bugün üç disiplinde birden yarışan tek kadın serbest stil kayakçı.

İki kez dünya şampiyonu, üç kez X Games şampiyonu

Eileen sonrasında Stanford Üniversitesi’ne başladı. Kuantum fiziği ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 2024’te Oxford’da değişim programına katıldı. Akademik merakı, sportif disiplinle paralel ilerliyor. Eleştirmenler “Satıldı” dedi. Destekçileri “Zeki” dedi.

O ise sonuçlarıyla konuşmayı tercih etti.

Kadınlar Günü dosyamızda Eileen Gu’nun hikayesi yalnızca spor başarısının değil; kadınların stratejik aklı, cesareti ve küresel ölçekte etki yaratma gücünün sembolü.

Genç yaşta alınan kararların, doğru vizyonla birleştiğinde nasıl bir imparatorluk kurabileceğinin kanıtı.

Eileen Gu, iki kültür arasında bir köprü.

Bir sporcu. Bir öğrenci. Bir marka.

Ama her şeyden önce, kendi hikayesini kendi yazan bir kadın.

Ödüllerle dolu bir başarı hikayesi

Eileen Gu, 2023 Laureus Dünya Spor Ödülleri Paris Töreni’nde sahnede Patrice Evra’dan 2023 Yılının Laureus Dünya Aksiyon Sporcusu Ödülü’nü kabul ediyor. Gu’nun serbest kayak kariyeri, üç yaşındayken Kaliforniya’daki Lake Tahoe bölgesinde başladı. Sekiz yaşında serbest kayak takımına katıldı ve bir yıl sonra ilk ulusal şampiyonluğunu kazandı.

Marka devleriyle iş birlikleri

Eileen Gu, moda dünyasında da güçlü markalarla iş birliği yapan bir model. Louis Vuitton, Tiffany & Co., Estée Lauder, IWC ve Victoria’s Secret gibi global devlerle anlaşmalar yaptı. Gu’nun 2022 itibarıyla sponsorluk gelirleri 31 milyon doları aştı. Solda ise Brunello Cucinelli defilesinde podyumda yürüyor.

Geniş etki alanı

Eileen Gu, spordaki başarısını ve etki alanını genişleten bir isim. O, aynı zamanda bir maraton koşucusu, Stanford’ı kazanarak ‘öğrenci sporcu’ kavramını yeni bir seviyeye taşıyan bir öğrenci ve MET Gala’da Robert Wun elbisesiyle kırmızı halıda poz veren bir model.