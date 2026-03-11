Yeni buz pateni ikonu Alysa Liu: Cortina’da tarih yazdı
Hazırlayan: Sinem Kın
Fotoğraf: GettyImages
Bazen en büyük başarı, sadece kazanmak değil; kendi şartlarınla parlayabilmektir. Alysa Liu’nun hikayesi tam da bunu anlatıyor. Henüz 13 yaşındayken ABD şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Liu, kısa sürede buz pateninin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri oldu.
Fakat onun yolculuğunu farklı kılan, zirvedeyken durmayı da seçebilmesi. 2022’de rekabetçi buz patenine ara verdi ve kendi alanını, kendi temposuyla kurdu. Bu karar, Gen Z’nin başarı anlayışını yansıtıyordu: Sadece kupalar değil; mental denge, özgürlük ve “Ben ne istiyorum?” sorusuna dürüst cevaplar.
Geri dönüşü ise daha güçlü ve daha kendisi gibiydi. Dünya şampiyonluğu ve uluslararası derecelerle pistlere damga vururken, programlarının müziğinden stiline kadar her detayı kişiliğiyle şekillendirdi. Teknik gücünü sahne enerjisiyle birleştirirken bir şeyi de hiç saklamadı: Eğleniyor. Buzun üzerinde ‘işini yaparken keyif alan’ hali, izleyenlere de geçti; sosyal medyada paylaşılan anları tam bu yüzden viral oldu. Bir de onun imzası haline gelen saç stili var: ‘Halo’ saç. Dönerken adeta bir ışık çemberi gibi görünen bu görünüm, buzun üzerindeki hızına ve enerjisine görsel bir imza ekledi. ‘Halo’ saçları kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı; Liu’nun stilinin ve sahnedeki özgüveninin bir simgesine dönüştü. Çünkü o, sporda tek bir ‘doğru’ duruş olmadığını; hem güçlü hem özgün olabileceğini hatırlatıyor.
Bazı sporcular yalnızca yetenekleriyle değil, geldikleri hikayeyle de dikkat çekiyor. Alysa Liu’nun hikayesi de tam olarak böyle. 8 Ağustos 2005’te Kaliforniya’nın Clovis kentinde dünyaya gelen Liu, alışılmışın dışında bir ailede büyüdü. Belki de onu farklı kılan yalnızca buz üzerindeki teknik cesareti değil, büyüdüğü aile yapısıydı. Babası Arthur Liu, Çin doğumlu bir avukat. Küçük yaşta ABD’ye göç etmiş, Kaliforniya’da eğitim almış ve kendi hukuk kariyerini inşa etmiş bir isim. Ancak Arthur Liu’nun en dikkat çeken yönü, çocuk sahibi olma konusundaki bilinçli ve planlı tercihi oldu.
Arthur Liu evli değildi ve geleneksel bir aile modeli kurmadı. Çocuk sahibi olmak istediğini açıkça ifade etti ve bunu tüp bebek yöntemi, yumurta donasyonu ve taşıyıcı anneler aracılığıyla gerçekleştirdi. Basına verdiği röportajlara göre tüm çocukları bu yöntemle dünyaya geldi. Alysa, beş kardeşin en büyüğü. Kardeşlerinin tamamı aynı babaya sahip; genetik anneleri anonim bir donör ve doğumları taşıyıcı anneler aracılığıyla gerçekleşti. Alysa birçok röportajında ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu ve babasının hem disiplinli hem de koruyucu bir figür olduğunu anlatıyor. Evleri klasik bir sporcu ailesinden çok, akademik başarıya ve bireysel gelişime önem veren bir ortam olarak tanımlanıyor.
Kadınlar Günü sayımızda Alysa Liu’yu konuşmamızın nedeni de bu: Kadın sporcular artık yalnızca madalya kazanmıyor, oyunun kurallarını da değiştiriyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen kendi sesini bulan Liu, yeni neslin olimpiyat sahnesindeki cesur ve bağımsız temsilcilerinden biri olarak parlıyor. Çünkü bazen en büyük zafer, kendin olarak dönmektir ve bunu yaparken gülümseyebilmektir.
Yeni nesil kadın sporcular artık yalnızca madalya kazanmıyor, oyunun kurallarını da değiştiriyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen kendi sesini bulan Liu, yeni neslin olimpiyat sahnesindeki cesur ve bağımsız temsilcilerinden biri olarak parlıyor.