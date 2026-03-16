Elisabeth Mas: Yeni hayaller

Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra doğup büyüdüğü Barselona’ya yerleşen model ve girişimci, ailesiyle birlikte kök saldığı evinin kapılarını açıyor. Yeni restoran projesi Animal ile hayatının en üretken ve en heyecanlı dönemlerinden birine hazırlanıyor.

Londra’da kurduğu moda markası Bless The Mess ile başlayan girişimcilik yolculuğunda Elisabeth Mas, İstanbul’da geçirdiği yıllarla birlikte uluslararası bir kimlik kazandı. Ancak 2023 yazında hayatının ritmi değişti. Partneri Alex ile tanışması, onu sadece duygusal değil, köklü bir yaşam kararı almaya da yöneltti.

Barselona artık bir geçiş noktası değil; yeni bir düzenin, bir aile hayatının ve yeni profesyonel hedeflerin merkezi. Barselona’nın ikonik semti Eixample’da bulduğu daire ise adeta kaderin bir işaretiydi. Yüksek tavanlar, tarihi sütunlar, zarif rozetler ve büyüleyici bir atmosfer…

Bu ev yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda hayatındaki olgunluk döneminin bir yansıması.

Elisabeth kucağında köpeği Aspen ile evin en sıcak alanlarından biri olan salonda bizi karşılıyor. Işıkla dolu geniş mekan, kalabalık aile sofralarına ve uzun sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Nam-ı diğer ‘Miss Mass Blog’ ile Berselona’daki hayatını keşfe çıkıyor, yeni heyecanlarını dinliyoruz.

HELLO!: Barselona’daki bu ikinci hayat nasıl gidiyor?

Elisabeth Mas: Taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu her gün biraz daha hissediyorum. Daha önce Barselona benim için yalnızca ailemi ziyaret ettiğim bir duraktı. Bu kez gerçekten yerleştim, kök saldım. Kızımın buraya hızlı adapte olması içimi rahatlattı. Ben de kendi rutinimi kurdum; artık bu şehirle duygusal bir bağım var.

HELLO!: Günlük hayatın değişti mi?

E. Mas: Akdeniz’in yaşam sevgisi ve yeme kültürü bana çok iyi geliyor ama İskandinav disiplininden de vazgeçmedim. Erken kalkarım, haftamı planlarım, spor ve beslenme düzenime dikkat ederim. Bu denge hem üretkenliğimi artırıyor hem de zihinsel olarak güçlü kalmamı sağlıyor.

HELLO!: Mahalleye alıştın mı?

E. Mas: Eixample artık gerçekten benim mahallem. Bisikletle dolaşmayı seviyorum. Favori kahvecilerim, matcha içtiğim küçük adreslerim ve spor yaptığım sosyal kulübüm var. Büyük metropollerin kaosundan sonra burada daha sakin ve kontrollü bir hayat kurmak bana iyi geldi.

HELLO!: Evin seni en çok etkileyen yanı neydi?

E. Mas: Yüksek tavanları ve tarihi dokusu ilk anda kalbimi çaldı. Biraz Paris’i hatırlatan o eski ama zarif atmosferi çok sevdim. Dekorasyonda zamansız parçalar seçmeye özellikle dikkat ettim; modaya değil kalıcılığa yatırım yaptım.

HELLO!: Dekorasyonda nasıl bir yaklaşım benimsedin?

E. Mas: Her evin kendi ruhu olduğuna inanıyorum. Bu ev daha olgun, daha sakin bir estetik istiyordu. Dedemin antikalarını kullanmak benim için hem duygusal hem estetik bir tercihti. Trendlerden uzak, daha asil ve zamansız bir çizgi oluşturmaya çalıştım.

HELLO!: Evde en çok zaman geçirdiğin yer neresi?

E. Mas: Kesinlikle mutfak. Animal projesi için denemeleri burada yapıyoruz. Ayrıca mimari detayları inanılmaz; iki büyük sütun ve zarif rozetler mekana ayrı bir karakter katıyor. Hem üretim hem sosyalleşme alanı diyebilirim.

HELLO!: Ev sahipliği senin için ne ifade ediyor?

E. Mas: İnsanları bir araya getirmeyi seviyorum. Sofralar kurmak, müzik seçmek, mumlar yakmak… Bunlar benim için küçük ritüeller. Kalabalık aile yemekleri organize etmekten büyük keyif alıyorum.

HELLO!: Animal nasıl bir konsept?

E. Mas: Animal, ‘healthy fast’ yaklaşımıyla tasarlandı. Kaliteli protein, mevsim sebzeleri ve sade karbonhidratlara odaklanıyoruz. Menü net, lezzetler güçlü ama karmaşık değil. Hızlı ama bilinçli beslenmek isteyenler için bir alternatif yaratıyoruz.

HELLO!: Bu projeyi başlatma motivasyonunuz neydi?

E. Mas: Sağlıklı ama ulaşılabilir bir konseptte boşluk olduğunu fark ettik. İnsanlar iyi beslenmek istiyor ama zamanları sınırlı. Biz de pratik, temiz içerikli ve net tatlara sahip bir model geliştirdik. 2026 yazından önce ilk şubemizi açmayı hedefliyoruz.

Misafir ağırlamanın keyfi

Eli, ev sahibi rolünde, kutlamayı çok sevdiği büyük partiler ve barbekülerin aksine, rahat bir masa düzeni hazırlıyor.

Yeniliklerin izinde

İspanyol model her zaman yeni bir meydan okumanın peşinde. Bu sayfada Eli, yatak odasında bize poz veriyor. Yan sayfada ise banyosu ve kendi boyadığı pirinç kağıdından yapılmış avizeleri olan, kızı Mia’nın odası görünüyor.

Sanat ve dekorasyon tutkusu

Eli, binasının önünde, dairesinin köşelerini bize gezdirdikten sonra veda ediyor. Yan sayfada, Şahin Demir’in tablosu gibi sanat eserleriyle süslenmiş giriş holü yer alıyor.