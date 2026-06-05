Lady Gaga’nın güzellik sahnesi Türkiye'de
Yazı: Gökçe Ateş
Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga’nın kurucusu olduğu Haus Labs by Lady Gaga, ileri teknolojiyle geliştirilen renkli kozmetik ve cilt görünümünü destekleyen formülleriyle 12 Mayıs itibarıyla Sephora Türkiye mağazalarında ve online satış kanalında güzellik tutkunlarıyla buluşmaya başladı.
Lady Gaga’nın yaratıcı vizyonuyla geliştirilen marka; bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Güzellikte inovasyonun sınırlarını yeniden tanımlamayı hedefleyen Haus Labs by Lady Gaga, patent başvurusu sürecindeki içerik teknolojileriyle geliştirilen formülleriyle dikkat çekiyor. Bu özel içerikler arasında yer alan Fermente Arnika, ciltte kızarıklık ve hassasiyet görünümünün azalmasına yardımcı olurken çevresel stres faktörlerine karşı daha dengeli bir cilt görünümünü desteklemeyi hedefliyor.
HausTech Powered™ teknolojisinin öne çıkan diğer inovasyonları arasında ise cilt görünümünü optimize etmeye yardımcı BioFerment 7 Formülü, IntelliZen 7 Formülü ve Vegan Kolajen yer alıyor. Haus Labs by Lady Gaga CEO’su Ben Jones lansman ile ilgili olarak: “Türkiye tanıtımı, markamız için son derece önemli bir dönüm noktası. Sephora gibi global ölçekte güçlü bir güzellik perakendecisiyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği, ürünlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturma yolunda büyük bir adım.
Türkiye’deki güzellik topluluğuyla buluşacak olmaktan büyük heyecan duyuyor, inovatif ürünlerimizin yeni tüketiciler tarafından keşfedilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.