Dua Lipa & Callum Turner: Aşk hikayelerinde yeni bir sayfa
Yazı: Sinem Kın Fotoğraflar: Backgrid USA, Ray Collins
Dua Lipa ve Callum Turner, Hollywood dünyasının son dönemdeki en sevilen aşk hikayelerinden birini mutlu sonla taçlandırdı. Çift, Londra’daki tarihi Old Marylebone Town Hall’da düzenlenen sade ve samimi bir törenle dünyaevine girdi. Yakın aile üyeleri ve dostlarının katıldığı nikahın ardından yeni evliler, belediye binasının merdivenlerinde konfetiler eşliğinde objektiflere yansıdı.
Dua Lipa’nın gelinlik tercihi ise en az düğün kadar konuşuldu. Şarkıcı, geleneksel gelinlik yerine Daniel Roseberry imzalı özel tasarım Schiaparelli bir etek-ceket takımı tercih etti. Geniş kenarlı şapkası, beyaz eldivenleri ve marka yüzü olduğu Bvlgari mücevherleriyle tamamladığı görünümü, moda tarihinin unutulmaz gelinlerinden Bianca Jagger’a bir saygı duruşu niteliğindeydi. Callum Turner ise lacivert çift düğmeli Ferragamo takımıyla klasik şıklığı tercih etti. Aslında bu nikah, çiftin kutlamalarının sadece ilk bölümü. İngiliz basınına göre Dua ve Callum, önümüzdeki günlerde Sicilya’da aileleri ve yakın dostları için üç gün sürecek daha büyük bir düğün organizasyonu hazırlığında. Palermo yakınlarında gerçekleşmesi beklenen kutlamaların yılın en çok konuşulan davetlerinden biri olması bekleniyor.
2024 yılında başlayan ilişkileri boyunca özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, buna rağmen birbirleri hakkında yaptıkları nadir açıklamalarla aşklarının ne kadar güçlü olduğunu hissettirmişti. Geçtiğimiz yıl nişanını doğrulayan Dua Lipa, evlilik fikrini “Birlikte yaşlanmaya karar vermek, hayatı paylaşmak ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmak gerçekten çok özel bir his” sözleriyle anlatmıştı.
Aşk konusunda her zaman romantik olduğunu söyleyen yıldız şarkıcı, bir başka röportajında ise “Aşkı seviyorum. Çok güzel bir şey. İnsanı en iyi şekilde yeniden aşık olmaya teşvik ediyor” diyerek duygularını paylaşmıştı.
Callum Turner da ilişkilerinin başlangıcını anlatırken, ikilinin aynı kitabı okuduklarını fark ettikleri anı özel bir bağın başlangıcı olarak tanımlamıştı. Ortak ilgi alanlarıyla başlayan bu hikaye, bugün Londra’daki samimi bir nikahla yeni bir döneme girerken, gözler şimdi Sicilya’da gerçekleşecek büyük kutlamaya çevrilmiş durumda.
Dua Lipa, “Birlikte yaşlanmaya karar vermek, hayatı paylaşmak ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmak gerçekten çok özel bir his” diyor.