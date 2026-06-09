Manifest’in dört günlük konser maratonu müziğin birleştirici gücüyle binlerce kişiyi ağırladı
Türkiye’nin müzik grubu Manifest, Ülker Arena’da Hypers ve Focus İstanbul iş birliğiyle unutulmaz dört konsere imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grup, bu özel gece için günlerce süren hazırlıkların ardından sahneye çıktı. Her güne özel tasarım kıyafetleri, 360 derece sahne tasarımına göre revize edilen koreografileri, hit şarkıları ve muhteşem prodüksiyonuyla unutulmaz bir konser serisi gerçekleşti.
Ülker Arena’da her gün iki saati aşkın sahnede kalan Manifest en sevilen ve hit olan şarkılarını konser alanını dolduran binlerce seyircisiyle birlikte söyledi. Birçok kez seyircinin “Bir daha” tezahüratlarıyla birçok şarkıyı grup iki defa söyledi. Konser sırasında Manicam’larda dev ekranlarda dans eden hayranlar da yer alarak, konser deneyiminin bir parçası oldu.
Dört gün boyunca konserleri izlemeye gelenler arasında; Enis Arıkan, Eda Ece, Sinem Kobal, Seda Bakan, Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, Buse Terim, Yasemin Yörük, Selin Geçit, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimler yer aldı.
İlklerin yaşandığı konser
Sadece bir müzik etkinliği değil aynı zamanda bir şov deneyiminin de yaşandığı konserlerde Türkiye’de teknik olarak da birçok ilk yaşandı. 360 derece kurulan sahne sistemi ve arena boyunca kullanılan dev LED ekranlar sayesinde salonun her noktası konserin enerjisine dahil oldu. Arena’nın ortasında yükselen yuvarlak sahnenin üzerinde yine 360 derece LED ekranlar yer aldı. 140 motorla yukarı monte edilen 55 tonluk LED ekranların kurulumu sırasında aralarında dağcılık sertifikası bulunan 18 kişinin de bulunduğu 220 kişilik bir teknik ekip çalıştı. LED ekranlarda yurt dışında Billie Eilish, Beyoncé, Jennifer Lopez gibi dünya starlarının kullandığı transparan LED’ler ilk kez kullanıldı. Sahne önünden Arena’nın en üst tribünlerine kadar sesin en sağlıklı şekilde izleyici ile buluşması için ses teknisyenlerinin özel olarak projelendirdiği 360 derece ses sistemi de Türkiye’de ilk kez yer aldı. Organizasyonun tamamında ise 700’ü aşkın kişi görev aldı.
Manifest konserleri önümüzdeki günlerde Samsun, İzmir, Antalya, Eskişehir, Bursa ve Ankara’da gerçekleşecek.