Manifest’in dört günlük konser maratonu müziğin birleştirici gücüyle binlerce kişiyi ağırladı

Müzik grubu Manifest, Ülker Arena’da gerçekleşen konser serisini tamamladı. Dört gün boyunca 50 bini aşkın izleyicinin geldiği dev prodüksiyonlu konserlerde, dünya standartlarında bir şov yaşandı.

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, Ülker Arena’da Hypers ve Focus İstanbul iş birliğiyle unutulmaz dört konsere imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan grup, bu özel gece için günlerce süren hazırlıkların ardından sahneye çıktı. Her güne özel tasarım kıyafetleri, 360 derece sahne tasarımına göre revize edilen koreografileri, hit şarkıları ve muhteşem prodüksiyonuyla unutulmaz bir konser serisi gerçekleşti.

Ülker Arena’da her gün iki saati aşkın sahnede kalan Manifest en sevilen ve hit olan şarkılarını konser alanını dolduran binlerce seyircisiyle birlikte söyledi. Birçok kez seyircinin “Bir daha” tezahüratlarıyla birçok şarkıyı grup iki defa söyledi. Konser sırasında Manicam’larda dev ekranlarda dans eden hayranlar da yer alarak, konser deneyiminin bir parçası oldu.