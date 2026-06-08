Kiraz çiçeklerinden podyumlara: Modada sakura etkisi
Hazırlayan: Sinem Kın Yazı: Amalia Quiroga Kolaj: Juan Pablo Chipe
Floral desenlerin izinden giden tasarımcılara göre bazen en etkileyici güzellikler, yalnızca kısa bir an için var oluyor.
Ze García: Zamanın Çiçekleri
İspanyol tasarımcılar, doğdukları şehirlerin simgesi haline gelen çiçeklerden ilham alarak romantik ve zamansız tasarımlara imza atıyor. Ortancaların mimari formundan ölümsüz çiçeklerin nostaljik ruhuna uzanan bu moda hikayesi, doğayla couture arasındaki güçlü bağı gözler önüne seriyor. Ze García için Santander sokaklarını süsleyen ortancalar, yalınlığın içindeki mimari güzelliği temsil ediyor. Tasarımcının dramatik kollara sahip beyaz silueti; hacimli detayları ve couture dokusuyla ortancaların katmanlı yapısını modern bir şekilde yorumluyor.
Teresa Helbig çiçeklerin izinde
Teresa Helbig ise ilhamını zamana meydan okuyan ‘ölümsüz çiçeği’nden alıyor. Tasarımcı için bu çiçekler; hafızayı, duyguları ve kalıcılığı simgeliyor. Vintage etkili romantik görünümüyle dikkat çeken tasarım, geçmişin izlerini modern couture anlayışıyla buluşturuyor. Pastel tonlar, çiçek desenleri ve romantik siluetlerle şekillenen bu hikaye; modanın yalnızca trendlerden değil, duygulardan ve anılardan da beslendiğini bir kez daha kanıtlıyor.
Teresa Helbig zamana meydan okuyan ‘ölümsüz çiçeği’ ile hafızayı, duyguları ve kalıcılığı hedefliyor.