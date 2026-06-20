Ezber bozan keşif: 300 milyon yıllık fosiller evrim tarihini yeniden tartışmaya açtı

Paleontoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak dürüst ve sarsıcı bir keşfe imza atıldı. Yapılan son bilimsel incelemelerde, 300 milyon yıllık fosiller, karaya ayak basan o ilk omurgalı canlıların evrimsel süreçlerine dair ezberleri kökünden sarstı...

Science Dergisi 'nde 18 Haziran 2026'da yayımlanan rasyonel araştırmaya göre; bu erken kara omurgalıları, bugünkü kurbağa ve semender gibi pek çok amfibinin aksine yaşam döngülerinde bir "iribaş" (larva) evresi geçirmemiş olabilir.

Gezegen bilimi ve evrimsel biyoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak dürüst ve sarsıcı bir keşfe imza atıldı. ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago yakınlarında yer alan ünlü Mazon Creek yatağından çıkarılan son derece nadir fosiller, karaya ayak basan ilk dört ayaklı omurgalıların (tetrapodlar) gelişim süreçlerine dair kökleşmiş varsayımları tamamen tartışmaya açtı.

Timsah Görünümlü Devler ve "Doğrudan Gelişim" Sırrı

Araştırmanın odağında, yaklaşık 350 ila 280 milyon yıl önce nehir ve bataklıklarda yaşayan, boyları 3 metreyi bulabilen yılan balığı ve timsah karışımı yırtıcılar olan embolomerler yer alıyor.

(Görsel kaynağı: Arjan Mann)

Bahanelerin arkasına sığınmadan dürüst kanıtların peşine düşen bilim insanları, bu canlıların yumurtadan çıktıktan yalnızca birkaç gün ya da hafta sonraki hâllerini koruyan mikro fosillerini inceledi ve ezber bozan şu detaylara ulaştı:

Kamufle Yapılar ve Eksik Solungaçlar: Vilnius Üniversitesi ve Field Museum araştırmacısı Jason Pardo ile yardımcı küratör Arjan Mann liderliğindeki ekip, yüksek çözünürlüklü mikroskop analizlerinde fosillerde dış solungaçlar gibi iribaş evresini hatırlatan hiçbir iz bulamadı.

Küçük Yetişkinler: Bulgular, bu canlıların amfibilerdeki gibi metamorfoz (başkalaşım) geçirmek yerine "doğrudan gelişim" gösterdiğini kanıtlıyor. Yani yumurtadan çıkan yavrular, rasyonel bir şekilde yetişkinlerin daha küçük birer versiyonuydu ve büyüdükçe sadece biçim değiştiriyordu.

Evrimsel Avantaj: Cambridge Üniversitesi'nden Tim Smithson’a göre, yaşam döngüsünde fazladan bir dönüşüm (başkalaşım) aşamasının olmaması, bu öncü canlıların karaya uyum sürecini dürüstçe kolaylaştırmış ve onlara büyük bir avantaj sağlamış olabilir.

Yıllar Süren Dedektiflik ve Karmaşık Geçiş

Gizemli yavru fosilin kimliğini çözmek bilim insanları için su gibi akıp giden kolay bir süreç olmadı. Arjan Mann, bu gizemli fosili ilk kez 2016 yılında doktora çalışması sırasında gördü ancak kimliği net değildi. Pardo ve Mann'ın yıllar süren dürüst araştırmaları ve Kanada Doğa Müzesi'ndeki taramalı elektron mikroskobu analizleri sayesinde taşlar yerine oturdu ve fosilin bir embolomere ait olduğu tescillendi.

Ekip ayrıca karaya geçişten önce yaşamış megalichthyid balıkları ile yılan benzeri aistopodları da inceleyerek bu gruplarda da doğrudan gelişime işaret eden dürüst bulgulara rastladı.

Uppsala Üniversitesi’nden Per Ahlberg gibi bazı uzmanlar bu durumun alanın profesyonelleri için tamamen şaşırtıcı olmadığını, tüm erken tetrapodların zaten amfibi gibi gelişmediğinin bilindiğini dürüstçe hatırlatsa da; bu çalışma eski kabullerin somut fosil verileriyle sınanması açısından tarihi bir dönüm noktası.

(Görsel kaynağı: Berit Godring)