Fasülyeli’den Türkiye’nin Yaşayan Mutfak Kültürüne Yeni Bir Proje: Yaşayan Sofralar

Fasülyeli, Türkiye’nin mutfak hafızasını, esnaf lokantası kültürünü ve sofra geleneklerini odağına alan yeni projesi Yaşayan Sofralar’ı Bursa’da gerçekleştirdiği lansman davetiyle başlattı. “Yaşayan Sofralar: Esnaf Lokantaları ve Çarşı Kültürü” temasıyla düzenlenen ilk buluşmaya basın mensupları, konu uzmanları ve şefler katıldı.

Yaşayan Sofralar, esnaf lokantalarının mutfaktan sofraya uzanan hafızasını, üreticiler, hikayeler ve şehir kültürüyle birlikte anlatmak amacıyla hayata geçirildi. Esnaf lokantalarını gündelik hayatın ritmi, alışveriş alışkanlıkları, sofra düzeni ve şehirle kurulan bağ üzerinden ele alan proje, yemeği merkezine alan bu kültürün hafızasını korumayı ve yaşatmayı amaçlıyor.

Fasülyeli, çeyrek asra yaklaşan yolculuğunda esnaf lokantacılığının temelinde yer alan sadelik, güven, emek ve devamlılık anlayışını yaşatıyor. Fasülyeli için iyi yemek, gösterişten uzak; emeği, lezzeti ve sürekliliği bir araya getiren yemek demek.

Esnaf lokantalarının şehir hayatındaki yerini tanıdık bir sofrada karşılık bulan güven ve devamlılık üzerinden ele alan Fasülyeli, her gün Anadolu mutfağının zenginliğini aynı tezgahta, aynı özenle yeniden yaşatıyor. Esnaf lokantası kültüründe gece yeniden yanan ocak, sabah kurulan tezgâh, usulüne uygun hazırlanan yemek ve misafirde karşılık bulan güven, Fasülyeli’nin lokantacılık anlayışının merkezinde yer alıyor.

Fasülyeli’nin esnaf lokantası kültürüne duyduğu bu bağlılıktan doğan Yaşayan Sofralar, esnaf lokantalarının yıllar içinde kurduğu güveni, ustalık bilgisini, şehirle kurduğu bağı ve sofra kültürünü yerinde anlatmayı amaçlıyor.

İlk Buluşma Bursa’da Gerçekleşti

Yaşayan Sofralar’ın ilk buluşması Bursa’da gerçekleştirildi. Program kapsamında davetliler, Fasülyeli’de Bursa halk mutfağı ve esnaf lokantası kültüründen ilham alan özel bir yemekte bir araya geldi. Fasülyeli Kurucularından Şef Emir Topuk’un ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte, esnaf lokantası kültürü ve yemekler hakkında sohbet edildi.

Yemeğin ardından katılımcılar, Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi’nde bir Bursa lokantacısının alışveriş rotasını takip etti. Tuz Pazarı’nda bölgenin kısa tarihi anlatıldı; Turan Kadayıf’ta kuru kadayıf ve Kemalpaşa tatlısı, Geye’de kazandibi ve dondurma, Peynir Hali’nde peynir, bal-kaymak gibi önemli ürünlerin tadımı yapıldı ve esnafla sohbet edildi. Kardeşler Cantık’ta cantık ikramının ardından Fidan Han’da közde kahve içildi.

Pasto Fırın sahiplerinden ekmek ustası Hakan Doğan, Bursa’daki lokantaların değişimi ve tüketim alışkanlıkları üzerine bir anlatım gerçekleştirdi.

Şef Emir Topuk, Yaşayan Sofralar projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Esnaf lokantaları ihtiyaçtan doğar, sofrasını sadelikle, güvenle ve emekle kurar. Burada yemek kadar usul de önemlidir. Çünkü esnaf lokantaları, bu ülkenin gündelik mutfak hafızasını taşıyan sofralardır. Yaşayan Sofralar’ın ilk buluşmasını Bursa’da gerçekleştirmek bizim için çok anlamlıydı, çünkü bu programda esnaf lokantası kültürünü, çarşıyı ve yerel lezzetleri aynı rota üzerinde deneyimleme imkanı bulduk.”

Fasülyeli Kurucularından İdris Topuk ise projenin taşıdığı kültürel sürekliliğe dikkat çekti:

“Bursa’da gerçekleştirdiğimiz bu ilk buluşma, esnaf lokantası kültürünü çarşıyla, üreticiyle, alışveriş rotasıyla ve gündelik hayatla birlikte ele almamızı sağladı. Bu kültürün yaşayan tarafını yerinde görmek, Fasülyeli olarak sahip çıktığımız değerleri daha görünür kılan çok anlamlı bir başlangıç oldu.”

Yaşayan Sofralar’ın Bursa’da gerçekleşen ilk buluşması, esnaf lokantası kültürünü yerinde deneyimleten bir başlangıç oldu. Fasülyeli, proje kapsamında Türkiye’nin gündelik mutfak hafızasını; usul, emek, üretici ve şehirle kurduğu bağ üzerinden aktarmaya devam edecek.