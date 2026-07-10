“Yan Yana” Sergisini Görmek İçin Son Günler

Eyüboğlu ve Üren çiftlerinin ilham veren sanat serüvenleri 12 Temmuz’a dek Beyoğlu’nda izleniyor. Serginin Melahat-Eşref Üren seçkisi, Ağustos’ta başkentteki sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören süreli sergisi “Yan Yana”, 12 Temmuz Pazar gününe dek sanat dünyamızdan iki önemli çifti; Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini Beyoğlu’nda sanatseverlere sunuyor.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu ve özel koleksiyonlardan derlenen eserleri farklı temalar etrafında bir araya getiren sergide resimlerin yanı sıra, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler yer alıyor. Küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun üstlendiği bu özel sergi, müzenin ikinci ve üçüncü katlarında ziyaretçilerini bekliyor.