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İstanbul Life

“Yan Yana” Sergisini Görmek İçin Son Günler

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Eyüboğlu ve Üren çiftlerinin ilham veren sanat serüvenleri 12 Temmuz’a dek Beyoğlu’nda izleniyor. Serginin Melahat-Eşref Üren seçkisi, Ağustos’ta başkentteki sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören süreli sergisi “Yan Yana”, 12 Temmuz Pazar gününe dek sanat dünyamızdan iki önemli çifti; Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini Beyoğlu’nda sanatseverlere sunuyor.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu ve özel koleksiyonlardan derlenen eserleri farklı temalar etrafında bir araya getiren sergide resimlerin yanı sıra, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler yer alıyor. Küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun üstlendiği bu özel sergi, müzenin ikinci ve üçüncü katlarında ziyaretçilerini bekliyor.

İstiklal Caddesi No:144 adresindeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 12 Temmuz’a dek ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Müze, salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında açıktır.

Üren çifti Başkent’teki sanatseverlerle buluşuyor

“Yan Yana” sergisinin Melahat-Eşref Üren seçkisi, 1 Ağustos’tan itibaren Ankara Ulus’ta, İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin içinde yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Serginin İş Sanat koordinasyonunda hazırlanan iki ciltlik kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Özel kutusuyla bir arada sunulan ciltleri ayrı ayrı da satın alabilirsiniz.

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