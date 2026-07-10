İş Sanat Anadolu Sergileri, Erzurum’da

İlk yılını geride bırakan Anadolu Sergileri’nin yeni seçkisi, halk oyunları ve gündelik yaşamdan coşkulu sahneleriyle bu toprakların kültürel zenginliğini yansıtıyor.

Yerel mirasla bağ kuran eserlerden oluşan bu seçki, yörenin halk oyunları, imece kültürü ve birlikte yaşama geleneği üzerine odaklanıyor. Kayıhan Keskinok, Hulusi Mercan, Kristin Saleri, Turgut Atalay, Jak İhmalyan ve Orhan Çetinkaya gibi değerli sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin odak noktasını; bayramların, düğünlerin ve kutlamaların coşkusu ve birlik duygusu şekillendiriyor.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri , birinci yıldönümünü Erzurum ’da kutluyor. Sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını hedefleyen Anadolu Sergileri’nin “Coşku” başlıklı yeni seçkisi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Şubesi ’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Ortak Kültürel Mirasımız Bugünün Kuşaklarıyla Bir Arada

Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla destekleniyor.

Temmuz 2025’te Çal’da ilk adımını atan Anadolu Sergileri; Gelibolu’dan Antakya’ya, Midyat’tan İznik’e, Amasra’dan Eğirdir’e uzanan 13 farklı durakta özel seçkileri sanatseverlerin beğenisine sundu. Bugüne dek 7 bini aşkın ziyaretçinin ilgisiyle karşılanan proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlarda çeşitli ödüllere layık görüldü.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.