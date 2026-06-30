Foxy, Avluda Yaz Kapsamında FAMİ Avlusuna Konuk Oluyor

FAMİ, yaz sezonu boyunca avlusunu müzik, mutfak, sanat ve sohbete açtığı Avluda Yaz programı kapsamında bu kez Foxy’yi ağırlıyor. Yazar ve şarap uzmanı Levon Bağış ile Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar imzasını taşıyan Foxy, 14 Temmuz 2026 Salı akşamı, FAMİ’nin açık hava atmosferine özel bir yaz akşamı kurgusuyla konuk oluyor.

Programda 19.30’da Aksak DJ Set , 20.30’da Maksut Aşkar Tadım Seçkisi yer alacak. Menüde Trabzon tereyağı ve ekşi mayalı ekmek, Foxy’nin özel peynir seçkisi, ançuezli ızgara kale salatası, humus ve lorlu ot salatası, et tartar ve Rus salatası, tavada ballı Malatya peyniri, balık ekmek, sumaklı dana dil, dana kaburgalı fettuccine ve Foxy’nin profiterolü gibi lezzetler bulunacak.

Avluda Yaz’ın Chef Takeover serisinin ilk konuğu olan Foxy, paylaşımlık tabaklarını ve imza lezzetlerini FAMİ avlusuna taşıyor. Gece boyunca Foxy’nin mutfağından seçilen özel tabaklara içecekler ve Aksak’ın DJ seti eşlik edecek.

FAMİ’nin avlusunda gerçekleşecek buluşma, yaz akşamını gastronomi, müzik ve sohbet etrafında bir araya getirecek.

FAMİ’nin yaz boyunca süren Avluda Yaz programı; happy hour buluşmaları, DJ performansları, canlı müzikler, şef takeover’ları ve yaratıcı iş birlikleriyle devam ediyor. Program, FAMİ’nin gündelik enerjisini açık havaya taşırken, avluyu şehrin yeni buluşma noktalarından biri olarak konumlandırıyor.

Etkinlik Tarihi: 14 Temmuz 2026 Salı

Saat: 19.30–22.30

Yer: FAMİ Avlu, Altunizade

Rezervasyon:

Etkinliğe katılım biletlidir. Rezervasyon ve bilet satın almak için:

https://vayabo.com/etkinlik/fami-avluda-yaz-foxy-chef-takeover-6a3e6225599ff32cd5f9f09b

Not: Etkinlik bileti tadım menüsünü kapsamaktadır. Menüye eşlik edecek içecekler bilet fiyatına dahil değildir ve etkinlik esnasında ayrıca sipariş edilebilir.

Adres:

FAMİ

Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton

Altunizade Kısıklı Caddesi, Oymacı Sk. No:20, Üsküdar

Bilgi ve iletişim: pop@popconnected.com

FAMİ Hakkında

Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton içinde yer alan FAMİ, sanat, tasarım ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturan bir yaşam ve buluşma alanıdır. Berfin Çeçen Şenol ve mimar Elif Çeçen’in ortak vizyonuyla hayata geçen FAMİ, Art Deco etkileri taşıyan mimarisi, doğal ışık alan ferah atmosferi ve günün farklı saatlerine eşlik eden menüsüyle klasik bir restoran deneyiminin ötesine geçer. Sabah kahvaltılarından öğle molalarına, akşam kokteyllerinden paylaşımlık tabaklara uzanan yaklaşımıyla FAMİ; yemeği, sanatı ve sohbeti gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirir.

Foxy Hakkında

Yazar ve şarap uzmanı Levon Bağış ile Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar tarafından kurulan Foxy, mutfağı, paylaşımlık tabakları ve rahat atmosferiyle öne çıkar. Yerel malzemeler, güçlü lezzet eşleşmeleri ve özgün seçkisiyle Foxy, gastronomiyi keyifli, samimi ve paylaşılabilir bir deneyime dönüştürür.