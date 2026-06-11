Mavi Arya'da güverte konumunda yaşam

Bodrum Turgutreis’te hayata geçirilen Mavi Arya, denizle kurduğu güçlü ilişki, yalın ama karakterli mimarisi ve dört mevsime yayılan yaşam kurgusuyla öne çıkıyor. Ege’yi yalnızca bir manzara olarak değil, gündelik hayatın bir parçası haline getiren proje; iç mekânlardan sosyal alanlara kadar her detayda doğal, dengeli ve zamansız bir tasarım dili sunuyor.

Bodrum Turgutreis’te 160.000 metrekarelik denize sıfır bir arazi üzerinde Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen Mavi Arya’nın üçüncü etabı da tamamlandı. 2022 yılında başlayan ve 2026 itibarıyla tüm etapları tamamlanan proje, dört mevsim yaşama uygun konsepti ve markalı konut yatırım modeliyle bölgedeki dönüşümün en somut örneklerinden biri haline geldi. Kademeli yerleşim planı sayesinde tüm konutlar kesintisiz deniz manzarasına sahip. Kos Adası başta olmak üzere komşu Yunan adalarını kucaklayan projede bu yaklaşım, sadece görsel bir avantaj değil, aynı zamanda mekânsal deneyimin temelini oluşturuyor.

Mavi Arya’da mimari ve iç mekân kurgusu, doğayla rekabet etmek yerine onunla uyum içinde ilerliyor. Her birinde özel havuz ve geniş bahçe bulunan villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor. Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²’den başlayıp 4+1 ve 264 m²’ye kadar değişen alternatifler sağlıyor. Doğal taş, ahşap ve açık tonların ağırlıkta olduğu malzeme paleti; sade ama güçlü bir estetik yaratıyor. Geniş açıklıklar, yerden tavana uzanan cam yüzeyler ve yüksek tavanlar, gün ışığını içeri taşırken yaşam alanlarını ferah hissettiriyor. Açık plan mutfaklar, geniş salonlar ve terasla bütünleşen yaşam alanları, evin sınırlarını dış mekâna doğru genişletiyor. Bahçeli daireler ve villalarda ise doğrudan doğayla temas eden bir yaşam kurgusu öne çıkıyor.

Manzara, Mekânın Bir Parçası

Projenin en belirgin özelliklerinden biri, manzaranın tasarımın merkezinde yer alması. Kos Adası ve çevredeki adalara bakan konum, her dairede kesintisiz bir görüş sunacak şekilde planlanmış. Gün doğumundan gün batımına kadar değişen ışık, iç mekân atmosferini sürekli dönüştürüyor. Bu yaklaşım, Mavi Arya’yı yalnızca bir konut projesi olmaktan çıkarıp, kullanıcıya her gün yeniden deneyimlenen bir yaşam sahnesi sunan bir mekâna dönüştürüyor.

İç Mekânda Konfor ve İşlevsellik Dengesi

Projede estetik kadar işlevsellik de ön planda. Geniş depolama alanları, kaliteli mutfak ve ankastre çözümleri, akıllı ev sistemleri ve güçlü teknik altyapı; günlük yaşamı kolaylaştıran detaylar arasında yer alıyor. Maksimum saklama alanı olan geniş mutfaklarda Linea Decor tercih edilirken, ankastreler de Siemens teknolojisi tercih edildi. Yüksek ısı ve ses yalıtımı, VRF iklimlendirme sistemleri ve kesintisiz enerji altyapısı, dört mevsim konforu destekleyen önemli unsurlar. Proje kapsamında kurulan reverse osmos sistemli arıtma altyapısı ile deniz suyunun kullanım suyuna dönüştürülmesi sağlanıyor. Özellikle Bodrum gibi mevsim geçişlerinin belirgin olduğu bir bölgede, bu teknik detaylar yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Sade Ama Dolu Bir Yaşam

Mavi Arya’da sosyal yaşam, abartıdan uzak ama ihtiyaçlara net cevap veren bir anlayışla kurgulanmış. 220 metrelik özel kum plaj, iki iskele, yürüyüş yolları, spor alanları ve sosyal tesisler; yaşamı sadece evin içinde değil, tüm proje geneline yayıyor. Gündüz deniz ve açık alan kullanımı, akşam ise sosyal alanlarda devam eden bir yaşam akışı sağlanıyor. Bu da projeyi yalnızca yazlık bir kullanımın ötesine taşıyarak yıl boyu yaşayan bir mekâna dönüştürüyor.

Dört Mevsim Yaşamın Tasarım Karşılığı

Mavi Arya’nın en güçlü taraflarından biri, dört mevsim yaşama uygun bir tasarım dili sunması. Mekânlar yazın ferah, kışın korunaklı; baharda açık, sonbaharda dengeli bir kullanım sunacak şekilde planlanmış. Bu yönüyle proje, Bodrum’da değişen yaşam alışkanlıklarına mimari bir yanıt veriyor. Tatil evi hissinden uzak, gerçek bir yaşam alanı sunuyor. Mavi Arya, doğayla kurduğu ilişki, sade ama güçlü estetiği ve dengeli yaşam kurgusuyla dekorasyon ve mimari odağında değerlendirilebilecek, bütünlüklü bir yaşam deneyimi sunuyor.