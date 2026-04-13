Fransa Strazburg gezi rehberi: Kışın görülmesi gereken 10 yer
Yazı: Nalan Miri Sözer
Kış, Strazburg’a başka yakışıyor. Yeni yıl zamanında Noel pazarlarının ışıltısı, Ren Nehri kıyısının sisli sabahları, sıcak şarap kokuları ve tarihi sokaklarıyla bu dönem şehir en büyüleyici hâlini alır. Alsas bölgesinin kalbi Strazburg, yüzyıllar boyunca Fransa ve Almanya arasında defalarca el değiştirdiği için sokaklarında dolaşırken hem Fransız hem de Alman kültürünün etkilerini hissedersiniz. Bu nedenle de Alsas’ın lehçesi, yemekleri ve gelenekleri farklı, kültürü kendine özgüdür.
Avrupa’nın en eski Noel pazarı
Kasım ayında Strazburg, Noel pazarı yaniMarché de Noël ile meşhur; ışıklar, çam ağaçları, pazar tezgâhlarıyla Place Broglie ve Place de la Cathédrale çevresinde çok özel bir deneyim sunuyor. Sokaklar ışıklara, müziğe ve sıcak şarap kokularına bürünüyor. Strazburg’un “Noel’in Başkenti” olarak anılmasının nedeni ise bu pazarın, 1570’ten bu yana her Kasım sonundan Aralık sonuna kadar kentin kalbinde kuruluyor olması. Katedral Meydanı’ndan Place Broglie’ye kadar uzanan bu platoyu andıran alan, yüzlerce küçük ahşap kulübeyle doluyor. Her yerden tarçın, karanfil ve vanilya kokuları yükseliyor. Zencefilli kurabiyeler, sıcak elma suyu, bademli sıcak çikolata, el yapımı süsler, tahta oyuncaklar baş döndürüyor. Alsas usulü yılbaşı kurabiyesi ‘bredele’i mutlaka deneyin.
Akşamları elinizde sıcak şarapla dolaşırken, ışık gösterileri ve sesleri katedral çevresinde yankılanan koroları dinleyerek yeni yıl ruhunu yaşayabilirsiniz.
Taş sokaklarda zaman yolculuğu
Strazburg’un aynı zamanda Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki, Wolfgang Amadeus Mozart, henüz yedi yaşındayken, bir çocuk dâhi olarak 1763’te Avrupa turu sırasında Strazburg’da halka açık konser vermiş.
UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu bölge, kanalların çevrelediği bir açık hava müzesi gibidir. Sokaklarında dolaşırken, tarihin, kültürün ve lezzetin iç içe geçtiği tarihi bir mirasa tanıklık edersiniz. Orta Çağ’dan günümüze korunarak gelmiş olan bu masalsı şehirde, Fransız ve Alman kültürleri birleşir; iki dilin, iki mutfağın, iki mimari anlayışın harmanını sonuna kadar hissedersiniz.
Strazburg’un kalbi, Grande Île yani “Büyük Ada” olarak bilinen tarihi merkezde atar. La Petite France yani “Küçük Fransa Mahallesi” ahşap karkaslı evlerin, taş köprülerin ve nehir kanallarının olduğu romantik bir bölgedir. Petite France bölgesindeki kanalların büyük kısmı Orta Çağ’daki değirmen ve deri işleme düzenlerinin modernize edilmiş hâlleridir. Renkli pencerelerinden sarkan çiçekler, kışın yerini kar tanelerine bırakır. Kanal boyunca yürürken, suya yansıyan evlerin görüntüsü tablo gibi bir manzara oluşturur. Bu mahallede zaman sanki biraz daha yavaş akar. Gotik yapılar, kanallar ve yüzyıllık evlerle doludur. Strazburg Katedrali “Cathédrale Notre-Dame”, gotik mimarinin başyapıtı sayılır. Şehrin simgesi bu katedral, zarif vitrayları ve 142 metrelik kulesiyle gökyüzüne uzanır. Kışın sisli sabahlarında, bu devasa yapı bulutların arasından bir hayal uzanır. 142 metrelik kule, kış sisinin arasından yükselirken muhteşem bir manzara sunuyor.
Mutlaka görülmesi gereken yerler
Cathédrale Notre-Dame
- Gotik mimarinin etkileyici bir örneği; şehirde mutlaka ziyaret edilmeli.
- İçinde astronomik saat bulunuyor; platformuna çıkarak (yürüyerek) şehir manzarasını kış ışıklarıyla görebilirsiniz.
- Kış aylarında günler kısa olduğu için gün batımından önce çıkıp manzarayı gün ışığında ve hava kararmadan izlemek iyi bir fikir.
La Petite France mahallesi
- Şehrin tarihi mahallesi: Ahşap çerçeveli evleri, dar sokakları ve kanal manzaralarıyla kış fotoğrafları için ideal.
- Aralık ayında Noel ışıkları ve süslemeleriyle çok daha romantik bir atmosfer sunar; sabah/akşam saatlerinde gidip sessizliğin tadını çıkarın.
Barrage vauban ve kanal yürüyüşü
- Şehrin panoramik manzaralarından biri; kanallar boyunca yürümek kışın soğuk olabilir ama atmosfer çok hoş.
- Kabanınız, şalınız yanınızda olsun; nehir kenarı ve kanal kenarı yürüyüşleri Aralık için güzel ama hava rüzgârlı olabilir.
Müzeler ve kültür durakları
- Musée Alsacien (Alsace Müzesi): Bölgenin halk kültürünü, geleneksel ev eşyalarını ve kostümlerini sergileyerek Alsas yaşamına yakından bakma fırsatı sunuyor.
- Musée d’Art Moderne et Contemporain: Modern sanatın Avrupa’daki önemli duraklarından biri. Picasso’dan Kandinsky’e uzanan geniş bir koleksiyon barındırıyor.
- Palais Rohan: Barok mimariye sahip bir sanat kompleksi. Güzel Sanatlar, Arkeoloji ve Dekoratif Sanatlar olmak üzere üç ayrı müzeyi barındırıyor.
- Maison Kammerzell: Tarihi bir binada hem müze hem restoran olarak ziyaret edebilirsiniz.
Nerede kalınır?
- Tarihi atmosfer isteyenlere: La Petite France’ta eski konak oteller.
- Modern konfor isteyenlere: Gare bölgesi veya Krutenau çevresinde yeni butik oteller.
- Romantik bir seçenek: Nehir manzaralı butik otel olan ‘Hotel Cour du Corbeau’ çok beğeniliyor.