Garbage, İstanbul'da alternatif rock rüzgârı estirdi

Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage, yeni albümü Let All That We Imagine Be The Light turnesi kapsamında 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Shirley Manson'ın büyüleyici sahne performansı ve grubun zamansız hitleri, yazın en çok konuşulan konserlerinden birine dönüştü.

Alternatif rock'ın en etkili gruplarından Garbage, yeni albümü Let All That We Imagine Be The Light dünya turnesi kapsamında İstanbul'da sahne aldı. 3 Temmuz akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konserde grup, hem yeni albümünden parçaları hem de kariyerine damga vuran unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Shirley Manson'ın güçlü vokali ve sahnedeki karizmatik duruşu, grubun elektronik öğeleri rock müzikle harmanlayan özgün sound'uyla birleşince izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Yaklaşık otuz yılı aşkın müzik kariyeri boyunca alternatif rock'ın en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdüren Garbage, İstanbul konserinde "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl", "Push It", "I Think I'm Paranoid", "When I Grow Up" ve "Cherry Lips (Go Baby Go)" gibi yıllara meydan okuyan hitlerini binlerce müzikseverle hep bir ağızdan söyledi. Konser boyunca Shirley Manson'ın dinleyiciyle kurduğu sıcak iletişim ve yüksek enerjili performansı geceye damgasını vurdu.