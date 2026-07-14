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İstanbul Life

İstanbul'da yaz: Şehrin en güzel yaz manzaraları ve semtleri

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İstanbul yazın bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Etiler'den Çubuklu'ya, Burgazada'dan Sarıyer'e uzanan bu özel fotoğraf seçkisi; Boğaz manzaralarını, sakin sokakları ve yazın en büyüleyici anlarını bir araya getiriyor.

Bir renk molası

Fotoğrafçı: Harika Akad

Etiler

Şehir yazın yavaşlamıyor; sadece ritmini değiştiriyor ve İstanbul’un yaz reçetesi her semtte başka bir hikâye anlatıyor bize. Bir vapurun sesi, açık bir pencere, akşamüstü güneşi ya da ani bastıran bir yaz yağmuru sonrası Boğaz’ın üstünde kısa süreli bir renk molası... Bazı yaz günleri İstanbul kendini sadece göstermez, küçük bir sürpriz de bırakır. Şehrin üstünde beliren bir gökkuşağı, günün ritmini bir anlığına değiştirir.

Kıyıya karşı...

Fotoğrafçı: Canan Erenmemişoğlu

Çubuklu

İstanbul’un en güzel yaz alışkanlıklarından biri: Bir kıyıya karşı yavaşlamak. Yalılar, yeşil ve su… Yaz burada yüksek sesle değil, usulca yaşanıyor. Denizden bakınca İstanbul daha sessiz görünüyor. Yalılar, ağaçlar ve yazın ağır akan öğleden sonraları aynı karede buluşuyor.

Sakin bir yaz günü

Fotoğrafçı: Murat Ekşioğlu

Burgazada

Burgazada’da gün acele etmeden ilerliyor. Şehrin hemen yanında ama ondan tamamen başka bir ritimde… Belki de yaz, tam olarak budur: hiçbir yere yetişmeden geçirilen o sakin anlar...

Boğaz’a açılan sokaklar

Fotoğrafçı: Tansu Omur

Sarıyer

Sarıyer’de bazı sokaklar sadece bir yere çıkmaz; manzaraya, yaza ve biraz da zamana açılır. Karşıda Boğaz, kıyıda yalılar… Ve elele yürürken fark edilen o küçük yaz anları.

Benİstanbul Projesi fotoğrafçılarına teşekkür ederiz.

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