GTA 6 için kritik tarih açıklandı: Ön siparişler haftaya başlıyor
Rockstar Games, GTA 6 için ön sipariş sürecinin başlayacağı tarihi duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre oyuncular, 25 Haziran 2026 tarihinden itibaren oyunu ön sipariş verebilecek.
Rockstar ayrıca oyunun kapak tasarımına da ilk kez kısa bir bakış sundu. Böylece uzun süredir beklenen yapım için yeni bir döneme girilmiş oldu.
Hem fiziksel hem dijital satış olacak
GTA 6 ön siparişleri belirli mağazalar üzerinden fiziksel olarak satışa çıkacak. Oyunu dijital olarak satın almak isteyenler ise PlayStation Store üzerinden işlem yapabilecek.
Rockstar'ın planlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.
Pazarlama süreci resmen başlıyor
Daha önce Take-Two yöneticileri, GTA 6'nın tanıtım çalışmalarının yaz aylarında hız kazanacağını söylemişti. Görünen o ki bu sürecin başlangıç tarihi 25 Haziran olacak.
Bu tarihten itibaren oyuncular oyunu satın almak için ilk adımı atabilecek. Ancak Rockstar henüz GTA 6'nın satış fiyatını açıklamadı. Şirketin önümüzdeki haftalarda fiyat ve farklı sürümlerle ilgili yeni bilgiler paylaşması bekleniyor.