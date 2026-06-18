GTA 6 için kritik tarih açıklandı: Ön siparişler haftaya başlıyor

Rockstar Games, GTA 6 için ön sipariş tarihini açıkladı. Oyuncular 25 Haziran 2026'dan itibaren oyunu ön sipariş verebilecek. Çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak korunuyor.

Rockstar Games, GTA 6 için ön sipariş sürecinin başlayacağı tarihi duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre oyuncular, 25 Haziran 2026 tarihinden itibaren oyunu ön sipariş verebilecek.

Rockstar ayrıca oyunun kapak tasarımına da ilk kez kısa bir bakış sundu. Böylece uzun süredir beklenen yapım için yeni bir döneme girilmiş oldu.