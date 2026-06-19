Kızıl Gezegen’in jeolojik sırrı: Mars meteoritinde gizemli lâl taşı keşfedildi

Uzay bilimleri ve jeoloji dünyası, son yılların en heyecan verici ve ezber bozan keşiflerinden birine sahne oluyor. Yapılan hassas laboratuvar incelemeleri sonucunda, Mars’tan geldiği kesinleşen bir meteoritte, Kızıl Gezegen’in mevcut çevre koşullarında ve bilinen jeolojik yapısında oluşması beklenmeyen nadir bir mineral keşfedildi: Granat (Lal Taşı)...

Uzay taşının derinliklerinde yapılan incelemelerde, Mars'ın bilinen coğrafi koşullarında bulunma ihtimali öngörülmeyen nadir bir mineral tespit edildi: Granat (Lal Taşı). Çalışma, Geochemical Perspectives Letters dergisinde yayımlandı.

Gezegen bilimi dünyası, evrenin dürüst ve ezber bozan kanıtlarından biriyle karşı karşıya. Mars’tan koparak Dünya yüzeyine düşen "NWA 8171" isimli meteorit üzerinde gerçekleştirilen hassas laboratuvar çalışmaları, komşu gezegenin evrimsel geçmişine dair bildiğimiz tüm teorileri kökünden sarsacak nitelikte bir keşifle sonuçlandı.

Dünya granatının parlak kırmızı bir tonu vardır. Mars granatı ise biraz farklıdır...

Haşhaş Tohumundan Küçük Bir Parçada Saklanan Büyük Sır

Brock Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten gezegen jeoloğu Tanya Kizovski liderliğindeki araştırma ekibi, bu tarihi bulguya adeta iğneyle kuyu kazarak ulaştı.

Gizemli Bir Kamufle Yapı: Bilim insanları, bir haşhaş tohumundan bile daha küçük bir kaya fragmanını incelerken bu minerali fark etti. Yapılan açıklamalara göre, granatın sıra dışı fiziksel özellikleri ilk aşamada tespit edilmesini neredeyse imkânsız kılıyordu.

Ezber Bozan Renk: Dünya’da genellikle belirgin kırmızı tonlarıyla tanınan granat, Mars bileşiminde tam bir görsel illüzyon yaratmıştı. Meteoritteki kristal, barındırdığı yüksek demir oranı sebebiyle sarımsı-yeşil bir renk almıştı ve Mars yüzeyinde çok sık rastlanan "piroksen" mineraline ikiz gibi benziyordu. Bilim insanlarının mikro düzeydeki dürüst şüpheleri sayesinde yapılan ileri seviye laboratuvar testleri, bu kozmik kamuflajı indirdi ve gerçek kimliği açığa çıkardı.

Robert M. Lavinsky/iRocks.com , CC-BY-SA-3.0 )

Mars’ın Geçmişine Dair Yanıt Arayan Soru İşaretleri

Yer kabuğunda yüksek sıcaklık, yoğun basınç ya da sıcak akışkanların kayaçları başkalaştırmasıyla (metamorfizma) meydana gelen granatın Mars'taki varlığı, gezegenin evrimsel sürecini büyük bir tartışmaya açtı. Portsmouth Üniversitesi uzmanlarından James Darling, Kızıl Gezegen'de bu denli ekstrem oluşum koşullarının varlığına dair daha önce hiçbir somut veriye ulaşılamadığını aktarıyor.

Uzmanlar, zamanı geriye sarıp bu nadir mineralin Kızıl Gezegen'de ne şekilde oluştuğunu açıklamak adına üç farklı dürüst senaryo üzerinde duruyor:

Şok Dalgası Senaryosu: Mars yüzeyine çarpan devasa göktaşlarının yarattığı şok dalgalarının, granat oluşumu için gereken o anlık, ekstrem ısı ve basınç ortamını sağlamış olma ihtimali.

Magmatik Mutasyon: Gezegenin iç katmanlarından kabuğa doğru hareket eden kızgın magmanın, temas ettiği kayaçları yüksek termal etkiyle mutasyona uğratmış (başkalaştırmış) olması.

Kozmik Transfer: Farklı kayaç yapılarının birleşmesinden oluşan NWA 8171 meteoritine bu mineralin, milyarlarca yıl önce Mars’a çarpan başka bir gökcisminden dürüstçe taşınmış (enjekte edilmiş) olması.

Bir Sonraki Büyük Adım: İzotop Analizleri

Araştırma grubunun bir sonraki hedefi, bu küçük granat taneleri üzerindeki izotop oranlarını netleştirmek.

Eğer elde edilecek izotop oranları Mars’ın yerli mineral yapılarıyla tam bir uyum gösterirse, Kızıl Gezegen’in jeoloji tarihi bütünüyle güncellenecek. Bu dürüst kanıt, antik dönemlerde Mars’ın derinliklerinde tahmin edilenden çok daha dinamik, hareketli, tabiri caizse "canlı" ve aktif bir yeraltı sisteminin hüküm sürdüğünü resmi olarak tüm dünyaya ilan edecek.