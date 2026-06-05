Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
İstanbul Life

Hasan Cem Araptarlı’dan etkileyici fotoğraf sergisi: "Kar: Bir hikâyenin ilk cümlesi”

İçeriği Paylaş

Fotoğraf pratiğini doğa, coğrafya ve insan arasındaki görünmez bağları araştırmaya adayan ve fotoğraf üretimleri uluslararası alanda birçok ödüle değer görülen sanatçı Hasan Cem Araptarlı’nın son sergisi, geçtiğimiz Şubat ayında Yapı Kredi bomontiada’da izleyiciyle buluştu.

Yapı Kredi bomontiada, 7 – 22 Şubat 2026 tarihleri arasında Hasan Cem Araptarlı’nın “Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi” başlıklı fotoğraf sergisini, küratör Derya Yücel’in seçkisiyle, Bozlu Art Project iş birliğiyle izleyiciyle buluşturdu. Sanatçının Türkiye’nin doğu coğrafyasında kış mevsiminde çektiği bu yeni seri, karın manzara üzerindeki etkisini yalnızca bir doğa olayı olarak değil; zaman, bellek ve insan deneyimiyle ilişkilenen güçlü bir imge olarak ele alıyor.

Fotoğraf üretimleri uluslararası alanda birçok ödüle değer görülen Hasan Cem Araptarlı bu serisinde karla kaplanan köyler, dağ yolları ve kent dokuları aracılığıyla hem coğrafyanın hem de gündelik yaşamın dönüşümünü görünür kılıyor. Fotoğraflar, karın dünyayı sadeleştiren beyazlığıyla birlikte bir tür zamansal askıya alma hâli yaratıyor, hareketin yavaşladığı, sesin inceldiği, iç dünyanın belirginleştiği bir eşik sunuyor. Araptarlı’nın kadrajında kar, hem örten hem açığa çıkaran bir güç olarak beliriyor. Unutturan ama bir yandan da hatırlatan, görünmeyeni görünür kılan bir ara yüz.

Küratör Derya Yücel sergiye dair şöyle diyor: “Araptarlı’nın fotoğrafları, karın yarattığı sessizliği bir manzaradan çok bir düşünme alanı olarak açıyor ve izleyiciyi hem dış dünyanın hem de iç dünyanın izlerini yeniden okumaya davet ediyor.” “Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi”, sanatçının belgesel duyarlık ile estetik sezgiyi bir araya getiren yaklaşımının yeni bir durağı olarak, izleyiciyi coğrafyanın sessiz ritimleri, mekânın kırılganlığı ve insanın içsel manzaralarıyla yeniden ilişki kurmaya davet ediyor.

İstanbul Life’ın da destekçileri arasında yer aldığı serginin küratörü Derya Yücel sergiye dair şöyle diyor: “Araptarlı’nın fotoğrafları, karın yarattığı sessizliği bir manzaradan çok bir düşünme alanı olarak açıyor ve izleyiciyi hem dış dünyanın hem de iç dünyanın izlerini yeniden okumaya davet ediyor.”

Benzer Haberler

Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan: Sahnede bilinmezlik

04.06.2026Genel

Beyoğlu’nun sıcak, çağdaş ve davetkâr yeni ritmi

03.06.2026Genel

Kuzguncuk'tan Suadiye'ye uzanan bir lezzet hikâyesi

02.06.2026Genel

Kara mizahın sahnedeki en tempolu hali: “Güneşin Oğlu”

01.06.2026Genel

Mezopotamya ovasını seyreden zarif şehir: Mardin

22.05.2026Genel

Hikâyenin tam kalbinde: Beyoğlu’nda açık mutfak ve ateşin başında lezzet

21.05.2026Genel

Cem Belevi’den gazino kültürüne modern yorum

20.05.2026Genel

Başka gözlerin İstanbul'u: Gizli rotalar kişisel sığınaklar

18.05.2026Genel

Mum ışığı, müzik ve tarihi mekânlar: Candlelight Konserleri

15.05.2026Genel

Kiraz çiçeklerinin peşinde: Sakura mevsimi başlıyor!

14.05.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş