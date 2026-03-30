Hayatının ritmi hiç düşmeyen Marc Anthony: "Ben bir işkolik değil, hayal kurma bağımlısıyım”
Röportaj: Alonso Collantes
Fotoğraf: Jesús Cordero
Latin müziğinin tartışmasız ikonlarından biri olan Marc Anthony, nesilleri, sınırları ve türleri aşan bir kariyer inşa etti. Doğrudan kalbe dokunan sanatsal hassasiyetiyle, Porto Rikolu köklere sahip New York’lu şarkıcı, özünü kaybetmeden kendini yeniden yaratabilen gerçek bir yaşayan efsane olarak kabul ediliyor.
Bugün ünlü sanatçı, 30 yılı aşkın olağanüstü kariyerine yeni bir kilometre taşı daha ekledi ve Las Vegas’taki Fontainebleau’daki BleauLive Theater’da beş gün süren ‘Vegas… My Way!’ adlı bir konser serisi gerçekleştirdi. Bu büyük konserler, yalnızca küresel etkisini kutlamakla kalmadı; aynı zamanda müziğini dünyanın en sembolik sahnelerinden birine taşıyarak hâlâ ne kadar güçlü ve güncel olduğunu da gözler önüne serdi.
Alkışların ve kırılan rekorların ötesinde, onun mirası aynı zamanda kişisel yaşamında da yazılıyor. Gururlu bir baba ve ailesine derinden bağlı bir insan olan Marc Anthony, uluslararası kariyerinin yoğunluğu ile köklerinin değerini ve sevdiklerine duyduğu sevgiyi dengelemeyi başarmış biri.
Her şeyin ötesinde Marc Anthony çok yönlü bir sanatçı. Ünlü bir şarkıcı ve söz yazarı olmanın yanı sıra genç müzisyenler için de önemli bir referans noktası. Onlara rehberlik ediyor, deneyimlerini ve bilgisini paylaşıyor. Müzik endüstrisindeki etkisi tartışılmaz ve yenilik yapma ile kendini yeniden yaratma konusundaki vizyonu ise başarısının anahtarlarından biri.
İspanyolca ve İngilizce şarkılarla dolu sayısız başarıya sahip kariyeri boyunca ‘nam-ı diğer El Flaco’, HELLO! için verdiği bu özel röportajda hayranlarına daha önce hiç canlı söylemediği şarkıları yorumladığı, sürpriz konukların yer aldığı samimi ve farklı Las Vegas konser serisine nasıl hazırlandığını anlattı.
Müziğin ötesinde, profesyonel yaşamında Marc Anthony sürekli yeni projeler hayal eden bir vizyoner. Hafta sonu gecelerini gürültüden uzak, eşi Nadia Ferreira ve küçük oğlu Marquito ile paylaştığı evinde geçirmeyi tercih ediyor.
Tasarım konusundaki tutkusuyla tanınan salsa yıldızı, ritmi ve karizmasıyla seyirciyi büyülemenin ötesinde; gastronomiden otelciliğe uzanan farklı alanlarda yatırımları bulunan başarılı bir girişimci. Hatta kendisi söylüyor: Eğer şarkıcı olmasaydı mimar olurdu.
Hayatına dair bir değerlendirme yaparken kendisi için en anlamlı şarkıların hangileri olduğunu da anlatıyor ve eşi tarafından ilham verilen yeni projelerinden ipuçları veriyor. Aynı zamanda bir aile babası olarak kişisel hayatındaki huzur ve sakinliğin kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Günlük yaşamında sevdiklerinden aldığı motivasyonla hareket ediyor ve çocuklarını hayatındaki en büyük ilham kaynağı olarak görüyor.
HELLO!: Geçen ay Las Vegas’ta unutulmaz bir konser serisi gerçekleştirdiniz. Nasıl başladı bu hikaye?
Marc Anthony: Açıkçası herhangi bir şarkıcı için böyle bir meydan okumayı kabul edebilecek bir konumda olmak bir hayaldir. Bu, birçok şeyi ifade eder; bir şekilde müzikal olarak kendini kanıtlamış olduğun anlamına gelir. Her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Fontainebleau’nun sahibi Jeffrey Soffer ile konuşmaya başladım ve bana şöyle dedi: “Seni Las Vegas’ta bizimle birlikte olmaya davet etmek istiyorum.” O anda ona şöyle cevap verdim: “Bunu hiç düşünmemiştim ve açıkçası benim tarzım da değil. Ama Fontainebleau ile olacaksa, o zaman sonuna kadar varım; çünkü bu, saf kalite.”
Sahip oldukları mekan inanılmaz ve bence beni de temsil ediyor. Temelleri Frank Sinatra ve James Caan gibi isimlerle atılmış. Yani retro ve ‘cool’ olan her şeyin DNA’sını taşıyor.
HELLO!: Peki konserler nasıl geçti?
M. Anthony: Kabul ettikten sonra kendime şöyle dedim: “Peki ben ne yapacağım? Orada ne yapılır?” Sonra tamamen farklı bir gösteri hazırladım. Çünkü arenalarda verilen konserler var, stadyumlar için tasarlanmış şovlar var. Ama ben hiç bu kadar samimi bir şey üretmemiştim. ‘My Way’ tam anlamıyla da “Benim tarzım” oldu. Çünkü Las Vegas’ı yaşayacaksan, ben bunu böyle yaşardım. Daha önce hiç canlı söylemediğim şarkılar oldu; düetler, İngilizce parçalar… İngilizce söylediğim en bilinen şarkılar ama canlı söylemediğim parçalar. Benim için çok güzel geçti.
HELLO!: Şarkıları nasıl seçtiniz?
M. Anthony: Bu, gerçekten zor bir egzersizdi benim için. Çünkü 114 tane bir numara olmuş şarkın varsa hepsini söyleyemezsin; söylemeye kalksan bir hafta sürer. Benim için bir müzisyen olarak kendimi iyileştirme egzersizi gibiydi. Her zaman söylemek istediğim ama arena veya stadyum konserlerinde zaman olmadığı için söyleyemediğim şarkılar vardı. Samimi konserlerdi; daha önce canlı söyleme fırsatı bulamadığım; ama hepsi bir numara olmuş şarkılarla dolu. Umarım izleyenler de bundan büyük keyif almışlardır; çünkü hayatımda hiç söylemediğim şarkıları söyledim.
HELLO!: Yeni nesiller için bir ilham kaynağı olmak ve müziğinin zamanın ötesine geçmesi senin için ne ifade ediyor? Hiç durmadan çalışıyorsunuz...
M. Anthony: Ve durmaya da hiç niyetim yok! Bu noktada bir örnek olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bana gelip “Şarkıcı olmak istiyorum” diyenlere bazı şeyler söylüyorum elbette. Sonuçta bu bir meslek, disiplin gerektirir ve paranı korumayı bile bilmelisin. Onlara diyorum ki: “Bunu kadınlar, popülerlik ya da para için yapma. Bunu, bu işi yapmak için doğduğun için yap.” Ama bugün onları görmek, kendi kariyerimin o yıllarına geri dönmek gibi... Bad Bunny, Maluma, Beéle, Pitbull, Nodal… Hepsi evime geldi, öğrenmek için gelirlerdi. Oturup konuşuyoruz ve ben adeta onların bir tür akıl hocası gibi oluyorum. Her zaman onlara göz kulak oluyorum, onlar da bana. Ve bu, benim için bir gurur kaynağı; çünkü ben başladığımdan beri müzik değişti. Ve onların kendi işlerini yaptıklarını görmekten daha fazla gurur duyduğum bir şey yok. Kendimi sadece kültürel düzeyde değil, neredeyse bir baba gibi hissediyorum. Bana amca diyorlar, baba diyorlar, vaftiz babası diyorlar. Ve bu, beni çok gururlandırıyor. Hepsi bana güvenebileceklerini biliyor.
HELLO!: Herkes sizden, hem insan olarak hem de sanatçı olarak övgüyle bahsediyor. Neden genç sanatçılar size bu kadar yakın hissediyor?
M. Anthony: Bilmiyorum, belki örnek olmamdan. Sanırım kendi örneğimden yola çıkarak bu konuda onlara bir şeyler katabiliyorum. Pek çok sanatçının kariyerine başlamasına yardım ettim; onlarla aynı sahneyi paylaştım, hepsiyle kayıt yaptım. Sanırım sonuçları görüyorlar ve ne zaman karşılaşsak, bu buluşmalar benim evimde oluyor, bazen 10 saat sürüyor. Neden bilmiyorum ama herkesle çok iyi anlaşıyorum ve hepsine aynı derecede hayranım; çünkü her biri kendi tarzında yapıyor. Ve ben de “Vay canına!” diyorum. Ben de öğreniyorum. Bunlar kültürel ve müzikal paylaşımlar. Birlikte çalıştığımızda iyi sonuçlar elde ettik. Çünkü bazı şarkılar onların kariyerini, bazıları da benimkini ilerletti; bu, karşılıklı bir şey. Genç sanatçıları hiç eleştirmedim. Hatta son zamanlarda Beéle, Piso 21 gibi hayran olduğum tüm gençlerle kayıt yaptım. Çok hayran olduğum Nathy Peluso ile yakında çıkacak bir şarkım var. Yıllardır yaptığım ilk salsa şarkısı. Ve ben bu saf, bakir, yeni, ferahlatıcı yeteneği kabul ettim ve bu yeni isimler bana hayat veriyor.
HELLO!: Verdiğiniz tavsiyeler arasında mirasınızı korumayı ve değer vermeyi de sayıyorsunuz. Pek çok alanda çeşitlilik sağlamayı başarmışsınız. Projelerinizi doğru seçip başarılı olabilmek için ne yapıyorsunuz?
M. Anthony: İyi bir ekibe sahip olmak. Her iş alanını bildiğimi iddia etmiyorum ama insan öğreniyor. Önemli olan, öğrenmenin yolunu bulma arzusu. Katkıda bulunabileceğim bir fırsat varsa; bu, sadece bana fayda sağlayan bir şey değildir. Sizin için işini yapan harika bir ekibe sahip olmak önemlidir; onlara vizyonunu anlatmak gerekir. Her alanda tutkulu olan iş ortaklarıma şöyle derim: “Bu fırsatı büyütmenin bir yolunu bulalım.” Ama temelde iyi insanlarla, görevini yerine getirebilecek bir ekiple çevrili olmak gerekir.
HELLO!: Bir sanatçı olarak büyük bir duyarlılığa sahipsiniz; resim ve fotoğrafçılık gibi farklı ilgi alanlarınız da var. Sahnede olmadığınız zamanlarda neler yaparsınız?
M. Anthony: Atölyeme kapanıp tasarım yapıyorum. Sahneye çıkmadığım, beste yapmadığım ya da şarkı söylemediğim zamanlarda zihnimi aktif tutmak benim için önemli. Ben son derece yaratıcı biriyim. Depomda deri çantalar, cüzdanlar, grafikler, tişörtler, giysiler, her şeyden biraz tasarlıyorum. Ama bu, sahnede ya da stüdyoda yazma ya da prodüksiyon yapma imkanım olmadığında kendimi iyileştirmek için. Bir cumartesi gecesi beni arıyorlar: “Dostum, ne yapıyorsun?” Ben atölyemdeyim ve bana ne yaptığımı soruyorlar, ben de cevap veriyorum: “Burada dikiş dikiyorum.” Bir cumartesi gecesi Miami’de, arkadaşlarım dışarı çıkmak istiyor ve ben kendi tasarımım olan deri bir çanta dikmeyi tercih ediyorum. Ve bazı geceler sabah 04:00’e kadar atölyede kalıyorum. Bu, benim zamanım, bir tür terapi. Kendimi eve kapatıyorum ama oturup hiçbir şey yapmadan da duramıyorum.
HELLO!: Hayatta her türlü deneyimi yaşamış biri olarak bugün, bebeği Marquitos’la birlikte Marc nasıl biri? Bugün hayata nasıl bakıyorsunuz?
M. Anthony: Dediğim gibi, ben evde kendi işlerime odaklı bir durumdayım, dışarı çıkan biri değilim, gayet sakinim. Depomda, Marquitos kucağımda otururken bile yeni bir şeyler icat ediyorum. Oldukça evcimen biriyim, her an ailemle birlikteyim. Dışarıda, daha önce görmediğim ve ilgimi çekecek hiçbir şey yok.
HELLO!: Eğer hayat size bu yolu, yani şu anki halinizle var olma fırsatını sunmamış olsaydı, B planınız ne olurdu?
M. Anthony: Kesinlikle mimar olurdum. HQ ve The Estate adında bir otel zincirim var ve bu, beni çok heyecanlandırıyor. SBE adında bir şirketin ortağıyım. Katsuya, Casa Dani gibi restoranlarımız, otellerimiz ve rezidanslarımız var. Bir otel zinciri kurma süreciyle ilgili her şey beni büyülüyor, özellikle de otelin estetiği. HQ farklı olacak, bu tür fırsatları değerlendirmeyi çok seviyorum.
HELLO!: Hâlâ yapmak istediğiniz bir şey var mı? Belki oyunculuğa geri dönmek ya da rafa kaldırılmış bir projeye yeniden başlamak gibi...
M. Anthony: Elbette ve beni büyüleyen pek çok şey var. Ama önemli olan asıl mesele, merakını kaybetmemek. Çalışmaya ilgi duymaya devam etmek, henüz var olmayan bir şey yaratmak; bu, ister bir şarkı olsun, ister bir fırsat, ister bir etkinlik, ne olursa olsun. Bana binlerce teklif, yepyeni fırsatlar geliyor ve bu da insanı gelecek için olasılıklarla doldurmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi önemli olan, o merakı kaybetmemek, hepsi bu. Ve insan kendini elbette canlı hissediyor. Bir teklif geldiğinde, “Sanırım katkıda bulunabileceğim bir şey var” diyorum. Ve işte o zaman ilginç bir şey başlıyor.
HELLO!: 2026, Las Vegas’taki konser serisiyle sizin için yoğun bir başlangıç yaptı. Peki bu yıl için başka ne gibi hedefleriniz var?
M. Anthony: Las Vegas’taki konserler benim için bir meydan okumaydı. Sahneyi hayal etmekten uyumakta zorlandığım geceler oldu. Bu, ilk kez karşılaştığım tamamen benzersiz bir duyguydu. Ancak devamı gelecek, bu yıl duyuracağımız pek çok projemiz var. Bu yılı, kabul etme cesaretini gösterdiğim ve bir sonraki seviyeye taşıdığım zorluklar ve fırsatlarla dolu bir yıl olarak görüyorum. Kendimi yaratıcılık ve huzurla çevreleme niyetindeyim; çünkü bu bir denge meselesi. Ben bir işkolik değilim; düşünmeye, hayal kurmaya bağımlıyım.
HELLO!: Bugün, kariyerinin başındaki o genç Marc’a ne söylemek isterdiniz?
M. Anthony: Doğru yoldasın, iyi gidiyorsun. Bu kadar tereddüt etme; çünkü buna değmez. Gerçi tereddüt etmek seni daha çok çaba sarf ettiriyor. Kişi tereddüt ettiğinde, sanki fedakarlıktan kaçmanın bir yolunu arıyormuş gibi oluyor. Ama sakin ol, her şey yoluna girecek; zorlu kararlar alacaksın, pek çok şey yaşayacaksın ama buna hayat denir. Ve şikayet etme, her şey yoluna girecek!
HELLO!: Sizin gibi olmak isteyen gençlere ne söylersiniz?
M. Anthony: Benim gibi olmak isteyen o çocuklara şöyle derdim: “Ben de senin gibi olmak istiyorum.” İşte o kadar deneyimsiz ve masum; onlarınki kadar masum ve hayalperest olmak için neler yapmazdım ki! O enerjiyle; bildiklerimi bilerek, çok daha fazlasını yapardım...
Marc Anthony ile kısa kısa...
Hayatınızı değiştiren şarkı?
‘Hasta que te conocí’.
En kişisel albüm?
‘Amar sin mentiras’.
Annenizi hatırlatan şarkılar?
‘Idos de la mente’, ‘Volver volver’.
Hayalindeki iş birliği?
Hepsini yaptım!
En büyük korkunuz:?
Sevdiklerime bir şey olması.
‘Vivir mi vida’ mı ‘Valió la pena’ mı?
İkisi de. İkisi de tam olarak hayatımı nasıl yaşamak istediğimi ve hayatımda anlamlı şeyler yapmam gerektiğini hatırlatıyor. Burada otururken, yaptığım işlerden ve aldığım kararlardan; özellikle de sanatsal açıdan, son derece gurur duyuyorum.
Zor bir dönemden çıkaran şarkı?
‘Vivir mi vida’ olmalı; çünkü onu yazarken kendim için yazmıştım. Sanki “Yeter, yeter, yeter… Bu kadar acı çekmek de neymiş” der gibi. Ve işe yaradı. O şarkı, kendime seslenişimdi.
Nadia için özel şarkı?
Henüz gelmedi.
En büyük erdem?
Sakin olmayı öğrenmek. Bir zamanlar tüm dünyayı yönlendirmek, bir şey olmak ve bir şeyi temsil etmek zorundaydım. Şimdiyse beni en çok huzurla dolduran şey, sakin olmanın o kadar da zor olmadığını bilmek. Ve temsil ettiğim şeyi; bir baba, bir eş ve bir kardeş olarak kim olduğumu kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek.
En büyük kusur?
Sabırsızlık.
Nadia’nın en çok söylediği şey?
“Horlama!”
Çocuklar senin için ne ifade ediyor?
Hayat, saf hayat. Ne için yaşıyoruz ki? Bana saf mutluluk veriyorlar. Tanrı’nın bana onları korumak için verdiği sorumluluk ve lütfu düşündüğümde... Sanki her saniye onları aklımda tutuyorum. Onlar içimde, düşüncelerimde yaşıyor. Bana ilham veren en büyük şey.
