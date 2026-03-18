'Geleceğe Dönüş'ün ünlü oyuncusu Matt Clark hayatını kaybetti

Sinema dünyası, karakter oyunculuğunun usta isimlerinden birine veda ediyor. Kült yapımlardaki unutulmaz performanslarıyla tanınan ve "Geleceğe Dönüş" serisinin üçüncü filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti...

Sadece Geleceğe Dönüş ile değil; The Outlaw Josey Wales, Buckaroo Banzai ve Jeremiah Johnson gibi sinema tarihine yön veren filmlerdeki performansıyla da tanınan Clark, "karakter oyunculuğu" dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biriydi...