Paris Moda Haftası 2026-2027 Sonbahar-Kış: Moda dünyasının kalbi Paris’te attı

Paris Moda Haftası’nda tanıtılan 2026-2027 sonbahar-kış koleksiyonları, klasik moda evlerinin mirasını modern yorumlarla buluşturdu. Chanel, Dior, Miu Miu, Lacoste ve Louis Vuitton podyumlarında güçlü terzilik, dramatik dış giyim parçaları ve zengin dokular öne çıkarken; pelerinler, oversize siluetler, feminen-maskülen kontrastı ve doğadan ilham alan detaylar sezonun belirleyici trendleri arasında yer aldı. Modern romantizmle yapılandırılmış kesimlerin birleştiği koleksiyonlar, önümüzdeki kışın hem güçlü hem de zarif bir stil anlayışıyla şekilleneceğini gösteriyor.

Chanel

Daha modern, daha güçlü

Chanel 2026-2027 Sonbahar-Kış defilesi, Matthieu Blazy liderliğinde, abartılı gösterişten kaçınarak giyilebilirliği, zanaatı ve sessiz lüksü ön plana çıkaran, mirasa saygılı ancak devrimsel olmayan sakin bir çizgide sunuldu. Tüvitlerin inceltildiği, transparan katmanların kullanıldığı ve kuş sesleriyle açılan atmosfer, kontrollü bir zarafeti ve gündelik hayata temas eden bir couture anlayışını yansıttı. Blazy, evi güvene alan, riski minimize eden ve Karl Lagerfeld dönemine selam gönderen bir çizgide ilerledi. Devrim yaratmaktan ziyade, markanın kodlarını modernize etmeye odaklandı.

Dior

Gerçek ile yapay arasında

Dior 2026–2027 Sonbahar-Kış defilesi için hem ilham kaynağı hem de mekan olarak Jardin des Tuileries seçildi. 1667 yılında ziyaretçilere açıldığında, herkesin toplumsal statüsüne uygun şekilde giyinmesini zorunlu kılan sıkı bir kıyafet kuralı bulunuyordu. Bu da Tuileries’nin her zaman görmenin ve görülmenin sahnesi olduğunu hatırlatan erken bir işaretti. Bu ruh bugün de devam ediyor. Dior 2026–2027 Sonbahar-Kış defilesi için Jonathan Anderson, bu dinamiği yansıtan bir mekan tasarladı. Parkın içinde, parkı taklit eden bir alan inşa edilerek gerçek ile yapay arasındaki sınırlar bulanıklaştırıldı. Böylece doğa ile illüzyon, gözlem ile gösteri arasında bir diyalog kuruldu. Bu yaklaşım, Paris yaşamının süregelen teatral doğasını ve modanın bu sahnedeki zamansız rolünü yansıtıyor.

Louis Vuitton

Olağanüstü doğa

Doğa en büyük moda tasarımcısıdır. Doğal dünyayla tanımlanan, yirmi birinci yüzyıla ait bir giyim mimarisi, Nicolas Ghesquière’in Louis Vuitton için tasarladığı 2026-2027 Sonbahar-Kış koleksiyonuna ilham veriyor: Dağlar, ormanlar, ovalar... İklimimiz ve çevremizle kurduğumuz içgüdüsel tepkiler ile etkileşimler doğrultusunda evrilen giysiler --dayanıklılık, koruma ve özgürlük için-- modaya dönüşüyor. Bizi çevreleyen her şeye dair yoğunlaştırılmış bir bakış, olağanüstü doğanın bu sahnedeki zamansız rolünü yansıtıyor.

Miu Miu

Kendi bedenin, kendi benliğin

Miu Miu’nun 2026-2027 Sonbahar-Kış kampanyası ‘Mindful Intimacy’, beden, benlik ve duyusallık kavramlarını merkezine alarak şefkatli bir yakınlık, modern bir romantizm ve güçlü bir bireysellik halini keşfe çıkıyor. Miuccia Prada imzalı bu yeni kampanya; içsel dünyaya, bedene yakınlaşan siluetlere ve duygusal bir anlatıya odaklanırken; Miu Miu kadınının şiirsel olduğu kadar kararlı duruşunu da yansıtıyor. “Kendi bedenin, kendi benliğin ve kendi değerin üzerinde sahiplik ve söz hakkı” mottosundan yola çıkan marka, sıcak bir duyusallık, bedenlerimize, zihinlerimize, kendimize odaklanan; dikkat göstermemiz gereken bir yaklaşım sunuyor.

Lacoste

Yarıda kalan maç

Lacoste, 2026-2027 Sonbahar-Kış koleksiyonunu sunduğu, Roland-Garros Stadyumu’nun efsanevi Philippe-Chatrier kortunda sergilenen defilesinde, izleyicileri yarıda kesilen unutulmaz bir tenis maçı atmosferine taşıdı. 31 Temmuz 1923’te René Lacoste, Fransa’nın Deauville kentinde düzenlenen Davis Cup karşılaşmasında İspanya’nın önde gelen tenis oyuncularından Manuel de Gomar ile karşı karşıya geliyor. Şiddetli yağmur çim kortu tamamen su altında bırakınca maç yarıda kesiliyor. 2026-2027 Sonbahar-Kış koleksiyonunda Lacoste Kreatif Direktörü Pelagia Kolotouros ilhamını bu tarihi karşılaşmadan ve onun taşıdığı ‘hatıra’ fikrinden alıyor. Koleksiyon; gerilim ve kararlılığın, hazırlık ve performansın, beklemenin ve sonunda kazanmanın anlamını hatırlatan anıları yorumluyor.