Wanna One’ın efsane vedası: Rekorlarla gelen albüm

K-Pop dünyasının en sevilen gruplarından Wanna One, ilk stüdyo albümü “111=1 (Power Of Destiny)” ile son kez hayranlarının karşısına çıktı. Yayınlandığı anda listeleri altüst eden albüm, hem rekor satış rakamları hem de üyelerin şarkı yazımına katkılarıyla grubun vedasını unutulmaz kıldı. “Spring Breeze” ile duygusal bir kapanış yapan Wanna One, Wannable’lara sonsuzluk mesajı bırakarak sahneye yakışır bir final yaptı.

Wanna One’ın ilk mini albümü “1X1=1 (To Be One)” daha dün çıkmış gibi. Şimdi ilk stüdyo albümleri “111=1 (Power Of Destiny)” ile grup, son comebacklerini yaptı. 31 Aralık’ta grup, tüm faaliyetlerini sonlandırdı. Üyelerin bir kısmı kendi şirketlerine geri döndü ve bazı üyeler de kontratlarını uzatacak olsa da bu, grubu 11 kişiyle son görüşümüz. Albüm yayınlandıktan 2 saat içinde Melon, Mnet, Genie, Naver, Soribada ve Bugs listelerinde 1 numaraya yerleşti. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır:) Albümün Güney Kore satışları temel alınarak, 2010’lu yıllarda ilk hafta içinde en çok satan 7. albüm olduğunu açıklandı. Yani Wanna One vedasını kendine yakışır bir başarıyla yaptı.

Şarkılara üye desteği

Gözyaşlarımızı sildikten sonra albümün muhteşem şarkılarına geçebiliriz. Wanna One, yeni albümündeki dans parçalarıyla dinleyenleri harekete geçiriyor. Ha Sung Woon “Flowerbomb” ve Park Woo Jin de “Awake!” parçasını kaleme alarak ilk kez bir Wanna One şarkısına katkı sağlıyorlar. Ağırlığıyla dikkat çeken “Deeper” adı gibi derinlere işliyor. Albümün son parçası ve geçen yıl çıkardıkları “Beautiful” şarkısının devamı olan “Beautiful Part 2” kasetin teybe yerleştirilme sesiyle açılıyor.

Galaksiler arası eğlence

“Spring Breeze”in klibinde Wanna One üyelerini renkli bir atmosferde eğlenirken izlerken, performans sahnelerinde de daha ağırbaşlı ve ciddi görünüyorlar. Klibin sonunda Ong Seong Wu’nun elinde tuttuğu kasetten, teybin içinde çalmaya başlayan kasete geçiş yapılıyor. Böylece Wanna One kaset dursa bile her zaman başlamak için orada bekleyeceklerini ve şarkılarının asla sona ermeyeceğini işaret ediyor.

Sonsuz olmak

Her zaman Wannable’lara sevgilerini ve teşekkürlerini ileten grup, her yıl grup olarak bir araya gelmek istedikleri hakkında konuşuyorlarmış. Üyelerin birbirleriyle hala görüşmek istemeleri kalbimizi eritiyor. Wanna One’a olan vedamızı Ong Seong Wu’nun sözleriyle yapalım, “Zamanımız kısıtlıysa bu zamanı sonsuz yapmak istiyorum. Eğer zamanımız sonsuzsa, o zaman, zaman durmuştur. Bu şekilde sonsuz olmak istiyorum.”