Kutsal Savaşçılar: Selahaddin Eyyubi’den Bayezid’e Haçlı Seferleri Kahramanları
Haçlı Seferleri, Orta Çağ’ın en çalkantılı dönemlerinden birini şekillendirdi. Bu dönemde sadece farklı milletlerden askerler değil; sultanlar, şövalyeler, korsanlar ve hatta cüzzamlılar gibi sıra dışı karakterler de sahneye çıktı. Her biri farklı inançlara, stratejilere ve amaçlara sahip olan bu komutanlar, hem Doğu hem Batı dünyasını derinden etkiledi. İster Kudüs’ü savunan bir Haçlı hükümdarı olsun, ister İslam dünyasının birleştiricisi veya Avrupa’nın ilerleyişine set çeken bir sultan, her biri kendi dönemi ve coğrafyasında unutulmaz izler bıraktı. Tarih sahnesinde iz bırakan bu kutsal savaşçıların hikâyeleri, dönemin dramatik ve karmaşık panoramasını gözler önüne seriyor.
Selahaddin Eyyubi: Haçlıların Kafasına İnen Çekiç
Faaliyet gösterdiği yıllar: 1182–1193, ülkesi: Yukarı Mezopotamya
Günümüzde Irak toprakları içinde bulunan Tikrit’te önde gelen bir Kürt ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Selahaddin Eyyubi, Emir Nureddin’in önemli bir komutanı olan amcası Esedüddin Şirkuh tarafından askerî konularda eğitildi. Selahaddin Eyyubi, 1169’da 31 yaşına geldiğinde tüm Suriye birliklerinin komutanı ve Mısır’ın veziriydi. İlerleyen yıllarda Kuzey Mezopotamya ve en önemlisi Filistin onun kontrolü altına girdi. Genelde Mısır Sultanı olarak bilinen Selahaddin Eyyubi, cömert ama bir o kadar da katı bir hükümdar olarak ün kazandı. Yaptığı her hareketi, cihada ve İslam kurumlarının nüfuzunu yaymaya olan sarsılmaz bağlılığından etkilenmiştir. Selahaddin Eyyubi, askerî açıdan çeşitli Müslüman grupları birleştirip disiplin altına aldı ve 1187’de Haçlı krallıklarına karşı tüm gücünü ortaya koydu. 4 Temmuz 1187’de, Filistin’in kuzeyinde yapılan Hıttin Muharebesi’nde Kudüs Krallığı’nın bitkin ve susuz kalmış ordusunu kurnazca tuzağa düşürüp yok etmek suretiyle Haçlı döneminin en büyük İslam zaferini kazandı. Hristiyan kuvvetleri yok edildi ve sonraki üç ay içinde Selahaddin Eyyubi, Akka, Beyrut, Nasıra, Sezariye, Yafa ve Toron da dâhil olmak üzere birçok bölgeyi fethetti.
Ancak en büyük zaferini 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü alarak kazandı. Haçlıların 88 yıldır kontrolü altında olan şehir Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için dini açıdan önemliydi. Fakat Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirilmesi Haçlılara bir daha etkisinden asla kurtulamayacakları bir darbe vurdu. 1099’da barbar Hristiyanların Kudüs’ün ele geçirirken sergiledikleri davranışların aksine, Müslümanlar şehri daha medeni bir şekilde fethettiler ve Selahaddin Eyyubi Hristiyan nüfusun canını bağışladı.
Başarılarını taçlandıran bu zafere rağmen Selahaddin Eyyubi bugün Lübnan toprakları içinde bulunan Sur şehrini ele geçiremedi. Böylece kıyıda bir kale durumunda olan Sur Kudüs’ü yeniden fethetme girişiminde bulunan Üçüncü Haçlı Seferi için bir sıçrama tahtası oldu. Selahaddin Eyyubi yeni Haçlılarla, özellikle de Aslan Yürekli Richard’la müzakere masasına oturdu ve düşmanları onun şövalye ruhuna hayranlık duymaya başladı. Kudüs, Eyyubi sayesinde 1917 yılına kadar Müslümanların elinde kaldı.
Godfrey de Bouillon: Kudüs’ün ilk Haçlı hükümdarı
Faaliyet gösterdiği yıllar: 1095–1100, ülkesi: Fransa
Godfrey, Boulogne kontunun oğluydu ve 1096 yılında kardeşleri Eustace ve Baldwin ile birlikte Birinci Haçlı Seferi’ne katıldı. Godfrey, bu sefer için önemli miktarda para ve asker sağlayan önemli bir liderdi. Anadolu’da kazanılan Haçlı zaferlerinde, İznik Kuşatması’nda ve Dorylaeum (Şarkhöyük) Muharebesi’nde önemli işler yaptı. Godfrey, uzun süren ama sonuçta başarılı olan Antakya Kuşatması’nda yer aldıktan sonra Kudüs Kuşatması’nda etkin rol aldı.
Godfrey ve Eustace hareketli bir kule vasıtasıyla surlara tırmanarak 15 Temmuz 1099’da Kudüs’e giren ilk Haçlılar oldular. Diğerleri kent sakinlerini katlederken, Godfrey iç çamaşırlarına kadar soyundu ve Kutsal Kabir Kilisesi’nde dua etti. Kuşatma sona erdiğinde Godfrey’e Kudüs’ün tacı teklif edildi ancak şehri yönetmeyi kabul etmesine rağmen kral unvanını reddetti. Bunun yerine “Kutsal Kabir Kilisesi’nin Koruyucusu” olarak adlandırıldı. Bir Mısır kuvvetinin geri püskürtülmesinin ardından Kudüs Haçlılar için güvence altına alınmış oldu.
IV. Baudouin: Kudüs’ün cüzzamlı ve cesur kralı
Faaliyet gösterdiği yıllar: 1174–1185, ülkesi: Kudüs Krallığı
Korkunç bir hastalığa yakalanmış olmasına rağmen, bu cesur hükümdar yine de çağının en dikkat çekici figürlerinden biriydi. Gençliğinde cüzzam teşhisi konan IV. Baudouin, 1174 yılında 13 yaşındayken bir naibin gözetiminde Kudüs tahtına çıktı ve iki yıl sonra da reşit oldu. O zamanlar Kudüs Krallığı’nda reşit kabul edilmek için 15 yaşına gelmek yeterli görülüyordu. Aslında başarılı olması bir tarafa, IV. Baudouin’in uzun yaşaması bile beklenmiyordu.
Selahaddin Eyyubi Kudüs’ün çevresindeki Müslüman topraklarında konumunu güçlendiriyordu ve 1170’lerin sonunda bölgedeki Hristiyan devletlere karşı cihat ilan etti. Selahaddin Eyyubi’nin kuzeye yürümesi ve ezici bir güçle Ascalon’u kuşatmaya hazırlanmasıyla kısa süre içinde bir istila gerçekleşti. Buna karşılık 16 yaşındaki IV. Baudouin sadece 367 şövalyeyle Ascalon’a at sürerek Selahaddin Eyyubi’den önce oraya vardı. Bu durum sultanın zayıf bir şekilde savunulan Kudüs’e yönelmesine neden oldu. Ancak IV. Baudouin onu takip etti ve sayıca çok az olmasına rağmen 1177’de Montgisard’da kesin bir zafer kazandı. Kral sadece 23 yaşında ölmesine karşın, Selahaddin Eyyubi bir daha asla Baudouin’le muharebede karşılaşmaya cesaret edemedi.
Renaud de Châtillon: Kudüs Krallığı’nın Pervasız Yıkıcısı
Faaliyet gösterdiği yıllar: yaklaşık olarak 1153–1187, ülkesi: Fransa
Fransa’da doğan Renaud, oldukça tartışmalı kariyerine başlamak için Filistin’e geldi. Antakya prensesiyle evlendi ve kısa süre sonra Kıbrıs’ı yağmalayarak zalimliğiyle ün kazandı. 1160-61’de bir baskında yakalandı ve 16 yıl boyunca bir Müslüman hapishanesinde tutuldu.
Hapishaneden çıktığında dul olan Renaud yeniden evlenerek zenginleşti ve Müslüman kervanlarına saldıran ve hatta Kızıldeniz’deki İslam limanlarına korsan akınları düzenleyen aktif bir Haçlı oldu. Renaud’un Mekke’yi yok etmekle tehdit etmesi Selahaddin Eyyyubi’yi özellikle öfkelendirdi. Bunun üzerine Eyyubi 1183-84 yılları arasında Haçlıları Kerek’te iki kez kuşattı ve IV. Baudouin Haçlılara yardıma gelmek zorunda kaldı.
IV. Baudouin’in ölümü üzerine Renaud, Selahaddin Eyyubi ile yapılan ateşkesi bozarak, bir kervana saldırdı ve sultanın esir alınan kız kardeşini geri vermeyi reddederek krallığın istikrarını bozdu. Savaş ilan edildi ve Renaud Hıttin Muharebesi sırasında yakalandı. Selahaddin Eyyubi, yeminini bozduğu için Renaud’u Kudüs Kralı Guy’ın önünde bizzat idam etti.
Nureddin Mahmud Zengi: Antakya’nın Belası ve İslam Dünyasının Birleştiricisi
Faaliyet gösterdiği yıllar: 1146–1174, ülkesi: Suriye
Kudüs’ün 1099’da ele geçirilmesinden sonra, Müslüman dünyasının gelişmekte olan Haçlı devletlerine karşı kendini savunması zaman aldı. Franklara etkili bir şekilde karşı koyan ilk Müslüman lider, disiplinli ordusuyla 1144 yılında Haçlı şehri Urfa’yı (Edessa) ele geçiren Halep ve Musul Emiri I. İmâdüddin Zengi’dir.
İmâdüddin Zengi 1145 yılında öldürülmesine rağmen oğlu Nureddin Mahmud onun başlattığı faaliyetleri devam ettirdi. Hristiyanların bölgeyi fethetmelerinden sonra Müslümanlar ilk kez bir araya geldi. Nureddin Mahmud Zengi derhal Antakya Prensliği’ne saldırdı ve Suriye’nin Halep ve Şam şehirlerini birleştirdi. İkinci Haçlı Seferi’nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Nureddin Mahmud Zengi Urfa’yı geri almak için 29 Haziran 1149’da Antakya Prensi Raymond ve ordusunun yok edildiği Afrin Muharebesi’nden büyük bir zafer kazandı. Antakya etkili bir hükümdardan mahrum kaldı ve Nureddin Mahmud Zengi prenslikteki şehirleri ele geçirmeyi başardı. Onun elde ettiği başarılar onlarca yıl sonra Selahaddin Eyyubi’yi büyük ölçüde etkileyecekti.
I. Bayezid: Niğbolu Muzafferi ve Haçlı Seferlerinin Son Yok Edicisi
Faaliyet gösterdiği yıllar: 1389–1403, ülkesi: Osmanlı İmparatorluğu
“Yıldırım” lakaplı Bayezid, 1389-1402 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun sultanıydı. Kendisinin elde ettiği başarılar İslam’ın egemenliğini ve nüfuzunu Avrupa’ya taşıdı. Saltanatının ilk yıllarında, Tırvona bölgesi ve kuzey Yunanistan da dâhil olmak üzere Balkanlar’da geniş topraklar ele geçirdiği seferler düzenledi.
Bayezid, Konstantinopolis’i (İstanbul) abluka altına aldıktan sonra 1395’te Macaristan’ı işgal etti ve bu da kendisine karşı büyük ölçüde Fransız liderliğinde bir Avrupa koalisyonu kurulmasına neden oldu. Ancak Bayezid, 22 Eylül 1396’da Bulgaristan’daki Niğbolu Muharebesi’nde Haçlıları kesin bir yenilgiye uğrattı. Aceleci davranan Fransız şövalyeleri tavsiyelere kulak asmayarak kendilerine büyük kayıp verdiren Osmanlı okçularına karşı hücuma geçti. Bir vakanüvis muharebe sahasında gördüklerini “Hiçbir yağmur ve dolu gökyüzünden bu kadar yoğun akamaz.” şeklinde kaydetmiştir. Muharebe sırasında Bayezid de yaralandı ama savaşmaya devam etti.
Bayezid’in kazandığı ezici zafer sonunda Avrupa’nın Haçlı seferlerine olan iştahını yok etmiş, Balkanlar’daki Osmanlı hâkimiyetini güvence altına almış, Bizans İmparatorluğu’nun nihai yıkımına yol açmış ve yüzyıllar boyunca Müslümanların Orta Avrupa’yı istila etmesinin temellerini atmıştır.