Genel 2 dk okunma süresi

Kuzguncuk'tan Suadiye'ye uzanan bir lezzet hikâyesi

İçeriği Paylaş

Bağdat Caddesi’ndeki Corvino’nun sakin ancak güçlü bir etkisi var. Mekân iddiasını abartılı bir gösterişle değil, zarif şıklığı ve enfes tabaklarıyla ortaya koyuyor.

Yazı: Begüm Nalbantlı Bağdat Caddesi Suadiye’de yürürken Corvino’nun gözünüze takılmama ihtimali çok düşük. Zira mekânın giriş kapısı iki yana tutturulmuş zarif perdeleriyle şık bir sahneyi andırıyor. Arasından geçip içeri süzüldüğünüz anda renkli bir kabareyle karşılaşacakmış hissine kapılıyorsunuz. Ki aslında çok da yanlış sayılmaz. Sağdan soldan akrobatik dansçılar fırlamasa da mutfaktan çıkan nefis lezzetlerle burada da başka bir gösteri söz konusu. Aslında Corvino hayatımıza ilk olarak 2016 yılında Kuzguncuk’ta girmişti. O dönem, semtteki tarihi bir binada misafirlerini ağırlayan mekânda tıpkı şimdiki gibi İtalyan şef tabakları sunuluyordu. Uzun bir tadilat ve hazırlık sürecinin ardından aralık ayında Suadiye’deki yeni yerlerine taşındılar. Yalnızca damağa değil son derece şık, çarpıcı dekorasyonuyla göze de hitap eden bir mekân yarattılar. Menüde modern İtalyan mutfağından lezzetler var.

Şef Oktay Damar yönetimindeki, yetenekli ve eğitimli gençlerden oluşan mutfak ekibi geleneksel reçetelere bağlı kalarak, hem sunumları hem tatlarıyla iddialı tabaklar getiriyor sofraya. Ossobuco senza osso (kemiksiz osso buco), taze baharatlı risotto carnaroli, ana malzemeleri dana nuar ve tonnato sosu olan ve soğuk servis edilen vitello tonnato, cappuccino mantar çorbası, taze çekilmiş karabiber ve peynirle hazırlanan casarecce cacio e pepe, vegan taglietelle, somon puttanesca, filetto di manzo (dana fileto), geleneksel yöntemle pişirilen kırmızı karidesli linguine alla chitarra menünün öne çıkanları arasında. Tatlılardansa vişneli panna cotta, crispy tiramisu ve passion meyveli, çikolatalı passion egg surprise mutlaka aklınızda olsun. Corvino’nun bünyesinde Şef Ömer Recan yönetiminde ayrı bir patisserie bölümü de bulunuyor. Ekmekler, tatlılar günlük olarak çıkıyor. Ayrıca geleneksel İtalyan yöntemiyle, bazı kokteyllerde de kullandıkları gelatolar üretiyorlar. Salondaysa Arif Yılmaz yönetimindeki profesyonel ekip, özenli bir ağırlamayla misafirlere kendilerini özel hissettirmeye odaklanıyor. Corvino, pazartesi günleri kapalı. Salı-pazar günleri ise 12:00-00:30 saatlerinde açık.