HELLO!

Lif neden bu kadar önemli?

Gün içinde kaç gram lif aldığınızı ve bunun yeterli olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Son zamanlarda sıkça duyulan bir kavram var: Fibermaxxing. Yani lif tüketimini bilinçli şekilde artırmak.

Yazı: Dilara Koçak

Fibermaxxing. Yani lif tüketimini bilinçli şekilde artırmak. Bu kavramın çıkış noktası oldukça basit ama etkisi düşündüğümüzden çok daha büyük. Çünkü aslında mesele sadece doymak ya da kilo kontrolü sağlamak değil; bağırsak sağlığını aktif olarak desteklemek.

Artık biliyoruz ki bağırsaklar sadece sindirimden sorumlu değil. Vücutta bağışıklık sisteminden hormon dengesine, hatta ruh haline kadar pek çok süreci etkileyen kompleks bir merkez gibi çalışıyor. Ve bu sistemin en temel ihtiyaçlarından biri de yeterli lif alımı. Günümüz beslenme düzenine baktığımızda ise tablo pek iç açıcı değil. İşlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar ve hızlı tüketilen öğünler lif açısından oldukça fakir. Yani aslında fark etmeden bağırsaklarınızı aç bırakıyor olabilirsiniz. Fibermaxxing tam olarak bu noktada devreye giriyor: Tabağınızı yeniden düzenlemek ve lif açısından zengin besinleri merkeze almak.

Lif, çoğu zaman yalnızca sindirimi düzenleyen basit bir besin öğesi olarak düşünülse de etkileri bunun çok ötesine uzanır. Lif tüketimi, kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olarak ani dalgalanmaları önler ve uzun süre tokluk hissi sağlayarak enerji alımının kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca kolesterol düzeylerinin düzenlenmesine katkıda bulunarak kalp-damar sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösterir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, liften zengin beslenmenin yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda kolorektal kanser riskinin azaltılması, metabolik hastalıkların önlenmesi, inflamasyonun azaltılması ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesi ile ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Neyi daha fazla tüketmeli?

Günlük lif ihtiyacı kadınlar için ortalama 25 gram, erkekler için ise 38 gram olarak öneriliyor. Ancak çoğu birey bu hedefin oldukça altında kalıyor. Bunun en büyük nedeni, beslenme düzeninde işlenmiş gıdaların fazla yer kaplaması ve sebze, meyve ile tam tahılların yeterince tüketilmemesi. İyi haber şu ki lif alımını artırmak için büyük değişiklikler yapmanıza gerek yok. Küçük ama sürdürülebilir adımlar yeterli. Örneğin gün içinde sadece 3 yemek kaşığı yulaf (4 g lif), 1 orta boy elma (4 g lif), 1 porsiyon brokoli (5-6 g lif), 1 kase mercimek, nohut (8 g lif), 10 adet badem (3 g lif) tüketerek 25 gram lif alabilirsiniz. Gün içerisinde tükettiğiniz diğer gıdaları da eklediğinizde aslında bu hedefe ulaşmak hiç zor değil.

Tabağınızı nasıl planlamalısınız?

Fibermaxxing yaklaşımını günlük hayata uyarlamanın en pratik yolu, tabağınızı yeniden düzenlemek. Basit bir kural olarak ilk olarak tabağınızın en az yarısı liften zengin besinlerden oluşsun. Sebzeler, salatalar, filizlendirilmiş baklagiller ve tam tahıllar bu bölümde yer alabilir. Kalan kısmı ise kaliteli protein ve sağlıklı yağlarla tamamlayabilirsiniz.

5 pratik öneri

  1. Her gün en az 1–2 porsiyon meyve ve 2–3 porsiyon sebze tüketmek lif alımını artırmanın en kolay yollarından biri.
  2. Rafine karbonhidratlar yerine tam buğday ekmeği, kepekli pirinç, ekşi maya, yulaf ve kepekli tahılları tercih edin.
  3. Nohut, mercimek, maş fasulyesi, kuru fasulye gibi besinler hem lif hem de bitkisel protein açısından oldukça zengindir. Haftada en az 2-3 gün sofranızda yer verin.
  4. Kefir, pancar kvass, filizlendirilmiş fermente baklagiller gibi fermente besinler bağırsak mikrobiyotasını destekler. Lif ile birlikte tüketildiğinde etkileri daha da artar.
  5. Yeterli su tüketimini önemseyin. Çünkü lifin bağırsaklarda etkin şekilde çalışabilmesi için su ile birlikte hareket etmesi gerekir.

