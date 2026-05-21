Tasarımcı Hakan Helvacıoğlu’ndan estetik ve hafızayı buluşturan mekân

İstanbul’un en dinamik yaşam alanlarından biri olan Zorlu Residence’ta konumlanan bu özel ofis projesi, tasarımcı Hakan Helvacıoğlu’nun mekana yaklaşımındaki cesur, katmanlı ve duygusal dili güçlü biçimde yansıtıyor.

Zorlu Residence’ta ziyaret ettiğimiz bu şık ve karakterli ofis projesi, tasarımcı Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyor. 2025 Ekim ayında başlayan ve 2026 Ocak ayında tamamlanan, toplam 117 m²’lik bu ofis mekanı, işlev ve karakter dengesini ustalıkla kuran bir özel buluşma noktasına dönüşmüş.

“Bu proje, daha önceden evlerini ve yine Zorlu’daki ofisini tasarladığım, kıymetli bir dostuma ait. Bu rezidansta tekrar küçük bir yer alma fikri gündeme geldiğinde, bunun sıradan bir ofis olmayacağını biliyordum. Burası, özel görüşmelerin yapabileceği, sakin çalışabilecek ve düşüncelerin toparlanabileceği bir alan olmalıydı. Daha en başında, kıymetli dostumla aynı anda aynı cümleyi kurduk: ‘Ama bu sefer gri olmasın!’ Bu cümle, aslında projenin ruhunu belirledi. Güvenli ve nötr bir dünyadan çıkıp daha cesur, daha karakterli bir atmosfere yönelmek istedik” diye anlatmaya başlıyor Hakan Helvacıoğlu ve şöyle devam ediyor: “Benim için bir ofis, sadece masa ve koltuklardan oluşan bir çalışma alanı değildir; bir ruhu, bir enerjiyi taşımalıdır. Burada tamamen rahat, konforlu, dostça karşılayan; renkli ama dozunda bir atmosfer hayal ettim. Daha önce kullandığım iki ofisten buraya taşımak istediğim bazı parçalar vardı. O parçalar benim hafızamı, geçmiş üretimlerimi temsil ediyordu. Ancak bu yeni mekanda tamamen buraya ait, yeni kimlikli mobilyalar tasarlamayı da çok önemsedim. Çünkü her zaman eski ile yeninin dengeli birlikteliği benim için kıymetlidir.”

Proje yaklaşık üç ay gibi yoğun ama verimli bir sürede tamamlanmış. “93 m²’lik ofis bölümünü ve 24 m²’lik terası kapsayan toplam 117 m²’lik alanı dönüştürdük. Servis alanları hariç iki oda ve bir salondan oluşan orijinal planı yeniden ele aldım. Teras önü alanları birleştirerek, çalışma köşesinin yer aldığı bir girinti oluşturdum. Böylece hem daha odaklı bir çalışma alanı kazandım hem de kare planlı, güçlü bir ağırlama alanı yaratmış oldum. Renk seçiminde net bir tavır koydum. Bordo bu projenin ana karakteri oldu. Duvarlardaki bordo hakimiyetini zamanla bordo mermerle güçlendirdim. Rengin derinliği mekana dramatik ama abartısız bir etki verdi. Egzotik ahşap kaplama ile koyu meşeyi birlikte kullanarak ağır ama duyarlı bir kontrast kurdum. Mekanın ‘Buradayım’ diyen bir karakteri olmasını istedim ama bunu bağırarak değil, özgüvenli bir sakinlikle yapmasını hedefledim” diyor Helvacıoğlu. Orta sehpada kullanılan safran ve bordo karışımı mermer, tüm renkleri bir araya getiren bir bağlayıcı olmuş. Organik formlu sehpa, bu güçlü malzemeyle birlikte adeta heykelsi bir kimlik kazanmış. “Farklı desenli malzemeleri bir arada kullanma cesaretim, bu projede de kendini gösterdi. Koltuk ve kanepeleri iddialı ama olgun bir form diliyle tasarladım. Gösterişli olmakla zarif kalmak arasındaki ince çizgiye dikkat ettim” diyen Helvacıoğlu şunları söylüyor: “Benim için önemli olan, mekanın güçlü ve yaşanabilir olmasıdır. Bu ofiste misafirler ağırlanırken ya da ofis sahibi tek başına çalışırken de aynı konforu hissetsin istedim. Teras alanını da bu düşünceyle ele aldım. 24 m²’lik teras, uygun mevsimlerde bu özel buluşma noktasını farklı bir atmosfere taşıyor. İçerideki yoğun ve sıcak dünyayı dışarıda daha ferah bir hisle dengelemek benim için değerliydi.”

Sonuçta ortaya çıkan mekan, sıradan bir ofis değil; kişisel görüşmelerin, yaratıcı fikirlerin ve sakin çalışma anlarının bir araya geldiği, güçlü kimliği olan bir yeni mabet. İç mimarlık dünyasında estetik, tarih ve kişisel duyarlılığı birleştiren nadir tasarımcılardan biri olan Hakan Helvacıoğlu’nun tasarım diliyle hayat bulan bu ofis, Zorlu Residence’ın dinamik atmosferi içinde kendi rengini cesurca ilan ediyor.