Chopard Miracle Gala: Cannes’ın en ışıltılı buluşması

79. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Chopard Miracle Gala’nın en dikkat çeken isimlerinden biri, Chopard'ın global marka elçisi Bella Hadid oldu.

Hazırlayan: Sinem Kın Fotoğraflar: Getty Images

Cannes Film Festivali’nin en prestijli davetlerinden biri haline gelen Chopard Miracle Gala, bu yıl da göz kamaştıran bir geceye sahne oldu. Chopard Eş Başkanı ve Sanat Direktörü Caroline Scheufele’nin ev sahipliğinde düzenlenen davette, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri Bella Hadid’di. Uzun süredir global marka elçisi olarak Chopard ile güçlü bir iş birliği sürdüren model, geceye annesi Yolanda Hadid ile birlikte katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bella Hadid, vintage Elie Saab elbisesiyle Hollywood ihtişamını modern bir tavırla yorumladı. Kristal işlemeli, vücuda oturan silueti ve zarif drapeleriyle öne çıkan tasarım, Chopard’ın yüksek mücevher koleksiyonundan seçilen pırlanta parçalarla tamamlandı. Yolanda Hadid’in güçlü kırmızı görünümü ve Caroline Scheufele’nin bordo tonlarındaki şık tercihiyle birlikte ortaya çıkan kare, gecenin en ikonik moda anlarından biri oldu.

Moda ve sinema dünyasının seçkin isimlerini buluşturan davette Demi Moore, Adriana Lima ve festivalin uluslararası konukları da yer aldı. Chopard’ın Cannes ile özdeşleşen ihtişamını bir kez daha gözler önüne seren gece, festivalin en çok konuşulan etkinlikleri arasına girdi. Bella Hadid ise hem stil seçimi hem de annesiyle verdiği samimi pozlarla gecenin yıldızı olmayı başardı.

