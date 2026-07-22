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Merkez Bankası açıkladı: Reel kesim güveni temmuzda geriledi

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Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, reel kesim güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,8 puan gerileyerek 101,2 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Temmuz ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini açıkladı.