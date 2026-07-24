Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün enflasyon beklentisi ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yükselirken, reel sektörde gerileme kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.
Buna göre, 2026 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak yüzde 23,95 seviyesine yükseldi.
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