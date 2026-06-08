Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri Mayıs ayında geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 0,44 puan gerileyerek 105,55 seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,44 puan azalarak 105,55 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,29 puan artarak 101,41’e yükseldi.
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