Milano'da sanat ve ışıltının buluşması: Mücevherin sanatla dansı

Moda, sanat ve ihtişamı birleştirdiği yeni koleksiyonu ‘Eclettica’ ile Bvlgari, yüksek mücevherciliği adeta bir sanat performansına dönüştürüyor. Dua Lipa’dan Anne Hathaway’e uzanan yıldızlar geçidi eşliğinde tanıtılan koleksiyon, sadece tasarım değil; bir deneyim vaat ediyor.

İtalya’nın moda ve tasarım başkenti Milano’da Bvlgari, yüksek mücevher dünyasında yeni bir yaratıcı dönemi temsil eden ‘Eclettica’ koleksiyonunu görkemli bir etkinlikle tanıttı. Dua Lipa, Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei ve Kim Ji-won gibi global ikonların katılımıyla gerçekleşen bu özel davet, mücevherin sanatla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan güçlü bir sahneye dönüştü.

Milano’nun iki ikonik mekanı Villa Arconati ve Villa Necchi Campiglio’da gerçekleşen etkinlikte; yüksek mücevherden saatlere, çantalardan parfümlere uzanan yaklaşık 650 tasarım sergilendi. Koleksiyonun kalbinde ise 160’tan fazla parçadan oluşan ‘Eclettica’ yer aldı. Dönüşebilen tasarımlar, milyon dolarlık mücevherler ve ‘Capolavori’ adı verilen başyapıtlar, koleksiyonun yaratıcı vizyonunu heykel, resim ve mimari üzerinden anlatan bir yolculuğa dönüştürdü.

Gala gecesine ev sahipliği yapan Villa Arconati, Leonardo da Vinci’nin çalışmalarından ilham alan mimarisiyle, geceye adeta tarihi bir derinlik kattı. Işıklandırılmış cepheyle karşılanan davetliler, mimari ihtişam ile modern estetiğin kesiştiği bir atmosferde kokteyl ile geceye başladı.

Michelin yıldızlı şef Viviana Varese’nin hazırladığı akşam yemeği ise üç farklı sanat disiplinine adanmış üç ayrı salonda sunuldu. Bir odada renklerin büyüleyici diliyle resim, diğerinde dokular ve formlar üzerinden heykel, son olarak ise aynalar ve ışık oyunlarıyla mimari deneyim ön plana çıktı.

Gecenin finali ise tam anlamıyla bir sanat performansına dönüştü. Roma esintili ışık sütunları arasında klasik müzik performansları sergilenirken, ‘Eclettica’ tasarımlarını taşıyan modeller adeta yaşayan heykellere dönüştü. Dijital sanat stüdyosu fuse* ile hazırlanan projeksiyonlar sayesinde mekan, Bvlgari mücevherlerinin soyut yorumlarıyla hareket eden bir sanat yüzeyini andırdı.

Koleksiyonun showroom’u ise 1930’ların zarif Milano yaşamını yansıtan Villa Necchi Campiglio’da kuruldu. Burada ‘Eclettica’, mimariyle diyalog kuran bir anlatı içinde sergilendi. Carrara mermeri heykeller, el boyaması duvarlar, jakar dokumalar ve sanat eserleriyle zenginleşen alan, mücevheri günlük yaşamın estetik bir parçası olarak yeniden konumlandırdı.

‘Eclettica’, yalnızca bir mücevher koleksiyonu değil; disiplinler arası bir sanat manifestosu. Bvlgari’nin cesur ve çağdaş ruhunu yansıtan bu koleksiyon; ışığın, formun ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir deneyim olarak hafızalara kazınıyor.