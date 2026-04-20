Moda ve sinema buluştu: Meryl Streep & Anne Hathaway’den ikonik görünümler

Moda tarihine damga vuran 'The Devil Wears Prada', merakla beklenen devam filmiyle yeniden gündemde. Filmin yıldızları Anne Hathaway ve Meryl Streep, Meksika’daki tanıtım turunda kusursuz stil dönüşümleriyle hem moda hem sinema dünyasının odağına yerleşti.

Moda dünyasının kültleşmiş hikayelerinden biri olan 'The Devil Wears Prada', devam filmiyle geri dönerken, filmin iki ikonik ismi Anne Hathaway ve Meryl Streep, Meksika’daki tanıtım turunda buluştu.

Günün ilk durağı olan La Casa Azul’daki basın buluşmasında ikili, daha rafine ve sofistike bir çizgide ilerledi. Hathaway, Schiaparelli imzalı görünümüyle modern feminenliği vurgularken; Streep’in Dolce & Gabbana tercihindeki güçlü siluet, karakterinin zamansız otoritesine göz kırptı.

Akşam saatlerinde Anahuacalli Müzesi’nde gerçekleşen kırmızı halıda ise atmosfer tamamen değişti. Hathaway, Stella McCartney imzalı payetli mini elbisesi ve iddialı çizmeleriyle daha cesur ve enerjik bir tavır sergilerken; Streep, Schiaparelli’nin altın düğme detaylı kemerli elbisesiyle klasik şıklığın gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Gündüzden geceye uzanan bu stil dönüşümü, yalnızca iki yıldızın moda tercihlerini değil, aynı zamanda karakterlerinin evrimini de yansıtır nitelikteydi. Moda ve sinemanın iç içe geçtiği bu özel gecede, ikili bir kez daha 'şeytanın ayrıntıda saklı' olduğunu kanıtladı.

Meksika La Casa Azul’daki basın buluşmasında ikili, daha rafine ve sofistike bir çizgide ilerledi. Hathaway, Schiaparelli imzalı görünümüyle modern feminenliği vurgularken; Streep’in Dolce & Gabbana tercihindeki güçlü siluet, karakterinin zamansız otoritesine göz kırptı.