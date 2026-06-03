Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
HELLO!

Nevbahar Koç ve Esra Tümen Dinçkök'ten parfüm dünyasına yeni marka

İçeriği Paylaş

İki yakın arkadaş, Nevbahar Koç ve Esra Tümen Dinçkök’ün yaratıcı enerjilerini bir araya getirerek oluşturdukları parfüm markası House of Nulla’nın ilk koleksiyonu ‘The Beautiful Darkness’ın lansmanı, Los Angeles’taki Church Boutique’te gerçekleşti.

Yazı: Kemal Atılgan

Sosyal yaşamın iki girişimci ismi Nevbahar Koç ile Esra Tümen Dinçkök’ün kurucusu olduğu House of Nulla’nın ilk parfüm koleksiyonu ‘The Beautiful Darkness’ın tanıtımı, dünya jet-set’inin de aralarında yer aldığı seçkin bir davetli grubunun katıldığı renkli bir etkinlikle Los Angeles’ta gerçekleşti.

Church Boutique’te düzenlenen bu çok özel etkinlik, markanın kurucuları Nevbahar Koç ve Esra Tümen Dinçkök’ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı geceye katılan özel isimler arasında Cher, Evan Ross, Amanda Demme, Loree Rodkin, Joey Scarpellino, Claudia Barila, Evis Xheneti ve Merle Ginsberg gibi sanat, moda ve yaratıcı endüstrilerden birçok isim vardı. Los Angeles’ın en popüler adreslerinden Church Boutique’te düzenlenen gecede bulunan misafirler, yeni koleksiyonun üç farklı yorumu olan ‘Black’, ‘Amber’ ve ‘Spice’ı keşfederken, House of Nulla’nın koku, hafıza ve görünmeyen arasındaki ilişkiden beslenen dünyasını deneyimleme fırsatı buldu. Halfeti karagülünden ilham alan koleksiyon; markanın tarih, kültür ve estetik referanslarını çağdaş parfümeri anlayışıyla bir araya getiren yaklaşımını yansıtıyor.

Gecenin atmosferi boyunca markanın ilham kaynakları arasında yer alan Halfeti karagülü, Mezopotamya’nın koku mirası ve kişisel koku katmanlarıyla öne çıkarken; davetliler koleksiyonu ‘immersive’ koku deneyimleri eşliğinde keşfetti.

‘The Beautiful Darkness’ koleksiyonu şu anda ABD’de Church Boutique, https://houseofnulla.com/ ve Beymen Zorlu Center, Beymen Tersane, Beymen İstinyePark, Beymen Akasya BBS alanlarında ve beymenbeautystudio.com satış noktalarında yer alıyor. House of Nulla, koku aracılığıyla hikayeler anlatmayı amaçlayan bir parfüm evi. Markanın yaratıcı vizyonu; tarih, doğa ve estetikten ilham alan bir yaklaşımı çağdaş parfümeri teknikleriyle bir araya getirerek zamansız kokular yaratma fikrine dayanıyor. Marka aynı zamanda nadir botanik mirasların korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor ve bu kapsamda Halfeti karagülünün sürdürülebilir şekilde yetiştirilmesini destekleyen girişimlere katkı sağlıyor.

Benzer Haberler

Banksy’den Londra'ya sessiz bir politik manifesto: Yeni heykeli dünyada gündem oldu

02.06.2026Genel

Chopard Miracle Gala: Cannes’ın en ışıltılı buluşması

01.06.2026Genel

Moda dünyasının sessiz gücü: Alex Rivière-Sieber

23.05.2026Genel

Esra Kazmirci: "Gerçek lüks, doğru şeylerin doğru yerde durduğu o sessiz dengedir"

22.05.2026Genel

Tasarımcı Hakan Helvacıoğlu’ndan estetik ve hafızayı buluşturan mekân

21.05.2026Genel

House of Icons Marka Direktörü Cansu Eroğlu “Gerçek lüks, yarattığı histe saklı”

20.05.2026Genel

Türk modasının duayen ismi Dilek Hanif'ten zamansız ve rafine bir yorum

18.05.2026Genel

MET Gala 2026: Modanın sanatla buluştuğu gece

16.05.2026Genel

Ebru Şinik ve Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral’dan sağlıklı yaşamın şifreleri

15.05.2026Genel

Fotoğraf sanatçısı Lara Sayılgan: "Doğayı yeniden görünür kılmak istiyorum"

14.05.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş