Nevbahar Koç ve Esra Tümen Dinçkök'ten parfüm dünyasına yeni marka
Yazı: Kemal Atılgan
Sosyal yaşamın iki girişimci ismi Nevbahar Koç ile Esra Tümen Dinçkök’ün kurucusu olduğu House of Nulla’nın ilk parfüm koleksiyonu ‘The Beautiful Darkness’ın tanıtımı, dünya jet-set’inin de aralarında yer aldığı seçkin bir davetli grubunun katıldığı renkli bir etkinlikle Los Angeles’ta gerçekleşti.
Church Boutique’te düzenlenen bu çok özel etkinlik, markanın kurucuları Nevbahar Koç ve Esra Tümen Dinçkök’ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı geceye katılan özel isimler arasında Cher, Evan Ross, Amanda Demme, Loree Rodkin, Joey Scarpellino, Claudia Barila, Evis Xheneti ve Merle Ginsberg gibi sanat, moda ve yaratıcı endüstrilerden birçok isim vardı. Los Angeles’ın en popüler adreslerinden Church Boutique’te düzenlenen gecede bulunan misafirler, yeni koleksiyonun üç farklı yorumu olan ‘Black’, ‘Amber’ ve ‘Spice’ı keşfederken, House of Nulla’nın koku, hafıza ve görünmeyen arasındaki ilişkiden beslenen dünyasını deneyimleme fırsatı buldu. Halfeti karagülünden ilham alan koleksiyon; markanın tarih, kültür ve estetik referanslarını çağdaş parfümeri anlayışıyla bir araya getiren yaklaşımını yansıtıyor.
Gecenin atmosferi boyunca markanın ilham kaynakları arasında yer alan Halfeti karagülü, Mezopotamya’nın koku mirası ve kişisel koku katmanlarıyla öne çıkarken; davetliler koleksiyonu ‘immersive’ koku deneyimleri eşliğinde keşfetti.
‘The Beautiful Darkness’ koleksiyonu şu anda ABD’de Church Boutique, https://houseofnulla.com/ ve Beymen Zorlu Center, Beymen Tersane, Beymen İstinyePark, Beymen Akasya BBS alanlarında ve beymenbeautystudio.com satış noktalarında yer alıyor. House of Nulla, koku aracılığıyla hikayeler anlatmayı amaçlayan bir parfüm evi. Markanın yaratıcı vizyonu; tarih, doğa ve estetikten ilham alan bir yaklaşımı çağdaş parfümeri teknikleriyle bir araya getirerek zamansız kokular yaratma fikrine dayanıyor. Marka aynı zamanda nadir botanik mirasların korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor ve bu kapsamda Halfeti karagülünün sürdürülebilir şekilde yetiştirilmesini destekleyen girişimlere katkı sağlıyor.