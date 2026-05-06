İstanbul’da baharın en güzel hali

Mor sümbüller mi, yoksa binlerce lalenin oluşturduğu renk dalgası mı? İstanbul’un parklarında ve meydanlarında açan çiçekler, şehre baharın en güzel tonlarını taşıyor.

Londra’nın en sevdiğim etkinliklerinden biri olan RHS Chelsea Flower Show, bahçe ve peyzaj dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olarak 19–23 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın önde gelen peyzaj mimarları ve tasarımcıları bu etkinlikte sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik ve yenilikçi bahçe tasarımlarını sergiliyor. Çarpıcı gösteri bahçeleri, nadir bitki koleksiyonları ve çağdaş bahçe trendleriyle Chelsea Flower Show, doğadan ilham alan tasarım dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Bahçe alışverişi için rota oluşturuluyor…

Geleneksel bir bahçe alışverişi için rotayı bu bahar tarihi yarımadaya çevirmeye ne dersiniz? Şehrin tarihi adresi Eminönü’ndeki tezgahlarda yazlık sebze tohumları, mutfak otları ve meyve fidelerini bulabilirsiniz. Bu sezon bahçeye çim yerine az su isteyen yer örtücüleri de listenize eklemeyi unutmayın. Kısa bir mola için de kahveden sonra Bakırcılar Çarşısı’ndan bakır saksılar alarak bahçe masanıza küçük bir dokunuş yapabilirsiniz. Son durak ise Karaköy alt geçitteki dükkânlar; bahçe araç gereçlerinizi tamamlayıp alışverişi burada tamamlayabilirsiniz.

Doğaya kaçış zamanı

Şehre yakın, doğayla baş başa kalabileceğiniz bir adres arayanlar için rotamızı Kilyos’a çeviriyoruz. Orman yolundan geçerek ulaştığımız bu sakin köşede, şehrin koşturmacasını unutturacak bir mekân önerim var: Casa Kilyos. Üretim ve yaşamı aynı çerçevede ele alan mekân; kümes hayvanları, sera alanı ve doğal ürün odaklı mutfağıyla sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor. Restoranda bu ürünlerle hazırlanan lezzetleri deneyebilir, bungalowlarda konaklayabilir, kafe ve padel sahalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Hafta içi kısa bir kaçamak ya da hafta sonu buluşmaları için ideal olan Casa Kilyos, çiftlik yaşamından ilham alan doğal ve estetik atmosferiyle dikkat çekiyor. www.casakilyos.com

Dizini söyle, gezini planla

Televizyondan uzak kalmaya çalışsak da kendimizi bir dizi ya da film izlerken buluyoruz. Peki ekranda gördüğümüz o manzaralar sonrasında aynı yerlere seyahat planları yaptığınız oluyor mu? Netflix’in popüler dönem draması Bridgerton’ın 4. sezonu geldi. 19. yüzyıl Londra sosyetesinde geçen bu hikâye, İngiliz bahçe gülleri, lupinuslar, lavanta türleri ve renk renk şakayıklarla dolu göz alıcı bahçeleriyle Londra’da ilham verici bir bahçe rotası sunuyor. “O kadar uzağa gidemem” diyenler için ise Taşacak Bu Deniz dizisiyle bir fincan çay eşliğinde Karadeniz’in uçsuz bucaksız yeşiline kısa bir yolculuk yapmak mümkün.

Doğadan güç alan üretim

Gezgin Bitkici, kurucusu Sevil Gülsoy Düzgün’ün bilimsel bilgi birikimiyle şekillenen, doğayla uyumlu bir üretim anlayışıyla çalışıyor. 2021 yılında kurulan marka; Sakarya, Afyon, Isparta ve Düzce’deki tıbbi bitki bahçelerinde lavanta, adaçayı, melisa, ıtır, gül, kudret narı ve biberiye gibi bitkileri yüksek etken madde verimi hedefiyle yetiştiriyor ve bu bitkileri yarı mamul ile nihai ürünlere dönüştürüyor. Markanın ürün yelpazesinde doğal içerikli pek çok farklı seçenek de yer alıyor. Daha fazlasını keşfetmek için www.gezginbitkici.com adresine göz atabilirsiniz.

Renkli bir fotoğraf

Bahar geldiğinde İstanbul’un en renkli şehir aktivitelerinden biri lalelerin izini sürmek. Üstelik bu keşif sırasında bol bol fotoğraf çekmeyi de unutmayın. Son yıllarda şehir peyzajını renklendiren laleler, İstanbul’un birçok noktasında kartpostallık manzaralar sunuyor. Bu renkli rotanın öne çıkan durakları arasında Göztepe’deki 60. Yıl Parkı, Emirgan Korusu, Yıldız Korusu ve Sultanahmet Meydanı yer alıyor. Bahar günlerinde şehrin en canlı tonlarını görmek için bu adresleri kaçırmayın.

Miniklere doğal ve yaratıcı hediye seçenekleri

Çocuklar için ürün seçerken içerik ve güvenlik konusunda hassas olanlara renkli bir önerim var. Yaratıcılıklarını geliştirecek ve eğlenerek öğrenmelerini destekleyecek ChildGen, 23 Nisan öncesinde keyifli bir hediye alternatifi sunuyor. Doğal ve gıda sınıfı ham maddelerle geliştirilen ChildGen ürünleri, çocukların duyusal gelişimini ve hayal gücünü destekliyor. Oyun hamurlarının yanı sıra damga setleri, kinetik kumlar ve yıkanabilir parmak boyaları da koleksiyonda yer alıyor. Vegan ve cruelty-free yaklaşımıyla üretilen ürünler sürdürülebilir ambalajlarıyla da dikkat çekiyor. www.childgen.com.tr

Balmumlu kumaşlarla doğal saklama

Mutfakta tek kullanımlık plastiklere alternatif arayanlar için balmumlu kumaşlar pratik ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Peynir, ekmek, sebze ve meyveleri saklamak için kullanabileceğiniz bu ürünlerle kase ve kapların üzerini kapatarak gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Organik sertifikalı pamuklu kumaş, balmumu, çam ağacı reçinesi ve Hindistan cevizi yağından üretilen balmumlu kumaşlar tamamen doğal içerikleriyle dikkat çekiyor. Elinizin ısısıyla kolayca şekil alarak kapanan bu kumaşlar yaklaşık 100 kez yıkanıp yeniden kullanılabiliyor. Mumo’da streç film ve buzdolabı poşetlerine alternatif olarak tasarlanan balmumlu keseler de bulunuyor. Buzlukta da kullanılabilen bu keseler yaklaşık 200 yıkamaya kadar dayanıklılığını koruyor. https://mumowrap.com