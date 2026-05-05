Dilara Koçak’ın gözünden İstanbul

Beslenme uzmanı, FAO Gıda şampiyonu, The Good Wild kurucu ortağı ve sürdürülebilir yaşam elçisi Dilara Koçak ile Bebek’te buluştuk ve şehirdeki favori adreslerini, yapmayı en çok sevdiği şeyleri konuştuk.

En sevdiğiniz, en çok alışveriş yaptığınız ya da tasarımlarını en çok beğendiğiniz mağaza?

Beymen’i global vizyonu için beğeniyorum, özellikle Tersane’yi ama tercihim daha çok tasarımcı butikler ve sanatçılar. Mehry Mu, Serena Uziyel, Nackiye tasarımlarını beğeniyorum mesela.

Favori restoranınız, yemeklerini ve tarzını çok beğendiğiniz şef?

Neolokal’in sürdürülebilir mutfak yaklaşımını çok değerli buluyorum. Hodan’ın bitkisel ve rafine dili, Seraf Vadi’nin Anadolu mirasını güçlü bir yorumla sunması da beni etkiliyor. Nicole ise zarif ve dengeli bir akşam için her zaman iyi bir tercih. Bir restoranın değeri benim için tabaktan önce aslında değer zincirinde diyebilirim.

Gitmeyi sevdiğiniz mekân, kafe?

Bebek’te kısa bir mola için Cup of Joy. Daha odaklı çalışmam gerektiğinde Petra. Ama en sevdiğim kahve, Göktürk’te ormanda yürüyüş sonrası termosumdan içtiğim kahve.

Gezmeyi en çok sevdiğiniz müze ya da sergi mekânı?

Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki sergiler beni her zaman kendine çekiyor. Güçlü sanatçıların işleri olduğunda İstanbul trafiği anlamını yitiriyor. Mekânın hafızası ve sanatın kurduğu ilişki çok etkileyici.

En sevdiğiniz kitapçı?

Minoa Pera... Seçilmiş rafları ve düşünmeye alan açan atmosferleri var.

Şehirde yapmayı en çok sevdiğiniz şey?

Sabah ormanda yürüyüş, gün içinde üretken toplantılar, akşam Boğaz’da kısa bir yürüyüş ya da bir sergi. Doğa ve şehir arasında gidip gelmek beni dengede tutuyor.

En sevdiğiniz semt?

Ormanın içinde oturduğum için Göktürk/Kemerburgaz sanki köklerim gibi. Ofisim nedeniyle Bebek ise akışım ve tempom.. Biri doğa, biri ritim.

En sevdiğiniz yürüyüş rotası?

Evdeysem Belgrad Ormanı. Bazende iş çıkışı Bebek’ten Rumeli Hisarı’na uzanan sahil hattı.

En sevdiğiniz kültür-sanat-yaşam merkezi?

Atatürk Kültür Merkezi ve Zorlu PSM. Biri hafıza, biri dünya ile temas oluyor benim için.

Şehirdeki kaçış noktalarınız?

Göktürk’te ormanın içi zaten en büyük kaçışım. Zaman bulduğumda Kilyos ya da kısa bir Ada kaçamağı da iyi geliyor.