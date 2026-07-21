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Auto Show

OMODA | JAECOO yeni nesil mobilite deneyimini Çeşme’ye taşıdı

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Yenilikçi tasarımı, ileri teknolojileri ve premium yaşam tarzı yaklaşımıyla dikkat çeken OMODA | JAECOO, Türkiye'nin en gözde yaz destinasyonlarından Çeşme Marina'da gerçekleştirdiği özel etkinlikle ziyaretçileri yeni nesil mobilite deneyimiyle buluşturdu.

OMODA | JAECOO, Türkiye'nin en gözde yaz destinasyonlarından Çeşme'de dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Marka, Çeşme Marina'da düzenlediği özel organizasyon kapsamında amiral gemisi modelleri OMODA 7 ve JAECOO 7'yi ziyaretçilerle buluşturdu.

Bir hafta boyunca devam eden etkinlikte OMODA 7 ve JAECOO 7 sergilenirken, OMODA 5'in de aralarında bulunduğu üç farklı modelle test sürüşleri gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, OMODA | JAECOO modellerinin yenilikçi tasarımını, akıllı teknolojilerini, premium seviyedeki konforunu ve sürüş performansını yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Başarıyla gerçekleştirilen bu özel etkinlik, OMODA | JAECOO'nun Türkiye'deki kullanıcılarıyla kurduğu bağı daha da güçlendirirken, markanın tasarım, teknoloji ve premium yaşam tarzını odağına alan yaklaşımını da Çeşme'nin enerjik atmosferiyle buluşturdu.


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