OMODA | JAECOO yeni nesil mobilite deneyimini Çeşme’ye taşıdı
OMODA | JAECOO, Türkiye'nin en gözde yaz destinasyonlarından Çeşme'de dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Marka, Çeşme Marina'da düzenlediği özel organizasyon kapsamında amiral gemisi modelleri OMODA 7 ve JAECOO 7'yi ziyaretçilerle buluşturdu.
Bir hafta boyunca devam eden etkinlikte OMODA 7 ve JAECOO 7 sergilenirken, OMODA 5'in de aralarında bulunduğu üç farklı modelle test sürüşleri gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, OMODA | JAECOO modellerinin yenilikçi tasarımını, akıllı teknolojilerini, premium seviyedeki konforunu ve sürüş performansını yakından deneyimleme fırsatı buldu.
Başarıyla gerçekleştirilen bu özel etkinlik, OMODA | JAECOO'nun Türkiye'deki kullanıcılarıyla kurduğu bağı daha da güçlendirirken, markanın tasarım, teknoloji ve premium yaşam tarzını odağına alan yaklaşımını da Çeşme'nin enerjik atmosferiyle buluşturdu.
Premium yaşam tarzı deneyimi Çeşme Marina'da hayat buldu
Yaz sezonunun en hareketli dönemlerinden biri olan temmuz ayında Çeşme Marina, Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Türkiye'nin önde gelen sahil ve yaşam tarzı destinasyonlarından biri olan marina, yaz aylarında bölgenin dinamik ve seçkin atmosferini yansıtan önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.
OMODA | JAECOO da bu özel lokasyonda gerçekleştirdiği etkinlikle otomotiv deneyimini yaz yaşam tarzıyla buluşturdu. OMODA 7 ve JAECOO 7 modelleri marinada sergilenirken, ziyaretçilere etkinliğe özel hazırlanan yaz içecekleri ikram edildi.
Fütüristik tasarım, premium işçilik ve özenli misafirperverliği bir araya getiren organizasyon, ziyaretçilere bütünsel bir marka deneyimi sundu. Etkinlik boyunca sergilenen modeller yoğun ilgi görürken, çok sayıda ziyaretçi araçları yakından inceleme, marka temsilcileriyle görüşme ve OMODA | JAECOO'nun ürünleri ile marka vizyonu hakkında bilgi alma fırsatı buldu.
OMODA 7 yaz sıcaklarında performansını kanıtlıyor
Etkinliğin öne çıkan modellerinden biri olan OMODA 7, fütüristik tasarımı ve gelişmiş akıllı teknolojileriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
OMODA | JAECOO CEO'su Shawn Xu, daha önce dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olarak kabul edilen Çin'in Sincan bölgesindeki Turpan'a giderek OMODA 7'nin ekstrem yaz koşullarında gerçekleştirilen performans testlerini yerinde takip etmişti. 72 dereceye ulaşan sıcaklık koşullarında, otomotiv endüstrisinin standart yaz test prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilen test kapsamında araç dört saat boyunca doğrudan güneş ışığı altında bırakıldı. Bu sürenin sonunda kabin içerisindeki sıcaklık 62 dereceye kadar yükseldi. Klima sisteminin maksimum soğutma modunda devreye alınmasının ardından sürücü koltuğunun sıcaklığı yalnızca 15 dakika içerisinde 28,3 dereceye düştü. Böylece kabin sıcaklığında toplam 34 derecelik bir azalma sağlandı.
Elde edilen sonuçlar, OMODA 7'nin zorlu sıcaklık koşullarındaki güçlü soğutma performansını, ürün güvenilirliğini ve yolcu konforunu ortaya koydu. OMODA | JAECOO, farklı iklim ve coğrafi koşullarda yüksek kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik sunabilmek amacıyla küresel test ve doğrulama standartlarını titizlikle uygulamayı sürdürüyor. Bu yaklaşım, markanın kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlayışının temel unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
JAECOO 7 ile şehir ve doğa arasında kusursuz denge
JAECOO 7 ise markanın "Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesinde" felsefesini yansıtan tasarımı ve sürüş özellikleriyle etkinlikte öne çıkan modeller arasında yer aldı. Yeni nesil kullanıcılar için şehirli off-road SUV olarak geliştirilen JAECOO 7, asfalt üzerindeki rafine sürüş konforunu güçlü arazi yetenekleriyle bir araya getiriyor.
ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılan model, Kum, Kar ve Çamur modlarının da aralarında bulunduğu yedi farklı sürüş modu sunuyor. Sistem, farklı yol koşullarına göre güç aktarımını ve araç dinamiklerini akıllı biçimde yöneterek her zeminde güven veren bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.
Şehir içi yollardan dağ rotalarına, asfalt dışı parkurlardan zorlu arazi koşullarına kadar farklı kullanım senaryolarında güven veren performansıyla öne çıkan JAECOO 7, premium konfor ile off-road karakterini dengeli biçimde buluşturuyor. Güçlü performansı, gelişmiş akıllı teknolojileri ve premium detayları sayesinde JAECOO 7, Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu yana kullanıcıların yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.