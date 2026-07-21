OMODA | JAECOO yeni nesil mobilite deneyimini Çeşme’ye taşıdı

Yaz sezonunun en hareketli dönemlerinden biri olan temmuz ayında Çeşme Marina, Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Türkiye'nin önde gelen sahil ve yaşam tarzı destinasyonlarından biri olan marina, yaz aylarında bölgenin dinamik ve seçkin atmosferini yansıtan önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

OMODA | JAECOO da bu özel lokasyonda gerçekleştirdiği etkinlikle otomotiv deneyimini yaz yaşam tarzıyla buluşturdu. OMODA 7 ve JAECOO 7 modelleri marinada sergilenirken, ziyaretçilere etkinliğe özel hazırlanan yaz içecekleri ikram edildi.

Fütüristik tasarım, premium işçilik ve özenli misafirperverliği bir araya getiren organizasyon, ziyaretçilere bütünsel bir marka deneyimi sundu. Etkinlik boyunca sergilenen modeller yoğun ilgi görürken, çok sayıda ziyaretçi araçları yakından inceleme, marka temsilcileriyle görüşme ve OMODA | JAECOO'nun ürünleri ile marka vizyonu hakkında bilgi alma fırsatı buldu.