Sanattan podyuma, rengin ötesinde bir ifade Yves Klein ikonu
Hazırlayan: Lara Mutlu Fotoğraflar: Getty Images
Canlı ve göz alıcı etkisiyle kobalt mavisi —ya da Fransız sanatçı Yves Klein’ın 1950’lerde geliştirdiği o yoğun ve ikonik tona atıfla Yves Klein mavisi olarak da anılan renk—son iki sezondur podyumların vazgeçilmez renklerinden biri haline geldi. Her şey 2024 İlkbahar-Yaz sezonunda başladı. İlk olarak Loewe ve Givenchy koleksiyonlarında karşımıza çıkan bu tonun ayak sesleri, geçen bahar duyulsa da trendin asıl patlaması ilkbahar-yaz koleksiyonlarıyla gerçekleşti.
Hatta Akris ve Giorgio Armani gibi markalarda bu ton neredeyse koleksiyonun tamamına nüfuz eden ana renk haline geldi. Lanvin ise işi bir adım ileri taşıyarak 2026 İlkbahar-Yaz defile sahnesini bile bu tona boyadı.
Jil Sander, Celine ve Wales Bonner gibi markalar ise tonu daha ölçülü bir şekilde kullandı. Nötr parçaların altına giyilen fitilli balıkçı yaka trikolar, keskin gömlekler ve canlı iç katmanlar, kobaltın görünümü tek başına domine etmeden güçlü bir vurgu yaratabileceğini gösterdi. Bu tonun Yves Klein mavisi olarak anılmasının nedeni, Yves Klein tarafından 1950’lerin sonuna doğru geliştirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Klein için mavi, yalnızca estetik bir tercih değil; sonsuzluk ve boşluğun sembolüydü. Sanatçının monokrom tuvallerinde ve heykellerinde bu ton, nesnenin kendisini görünmez kılıp izleyiciyi doğrudan duyguya yönlendirmesiyle biliniyor.
Sanat tarihinde mavi
Sanat tarihinde mavinin yeri Antik Mısır’a dek uzanıyor. Antik Mısır’da bu özel ton, lapis lazuli taşıyla birleşerek kutsal bir kimlik kazandı. Orta Çağ ve Rönesans döneminde Afganistan’dan getirilen lapis lazuli, ultramarin olarak adlandırılarak özellikle kilise resimlerinde kullanıldı. Bu nadir pigment o dönem altından daha değerliydi ve sadece önemli figürleri resmetmek için kullanılıyordu. Sanayi devrimiyle birlikte sentetik pigmentlerin keşfi mavinin kullanımını daha da yaygınlaştırdı. 19. yüzyılda Prusya mavisi ve kobalt mavisi gibi yeni tonlar sanatçıların eserlerine çeşitlilik kattı.
20. yüzyılda Yves Klein, sanat dünyasına damga vuran tonuyla mavinin gücünü yeniden tanımladı. Sonsuzluk, derinlik ve özgürlük hissi veren bu özel ton, sanattan modaya birçok alanda ikonik bir referansa dönüştü. 2026 İlkbahar-Yaz podyumlarında Chanel’den Celine’e, The Row’dan Victoria Beckham’a hemen her koleksiyonda izine rastladığımız bu ton, görsel bir tercihin ötesinde, sosyolojik ve kültürel bir mesaj da taşıyor. Bu renk, izleyicide güç, özgüven ve kontrol duygusu uyandırıyor. Tıpkı Yves Klein’ın sanatındaki gibi, kadının duruşunu görünür kılıyor, karakterini ön plana çıkarıyor ve moda üzerinden bir ifade biçimi sunuyor.
