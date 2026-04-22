Sezonun merakla beklenen oyunu Satıcının Ölümü prömiyerinde dakikalarca alkışlandı
Yazı: Kemal Atılgan
Dünya çapında yaratıcı bir ekibin imzasını taşıyan, güçlü anlatımı, çarpıcı ışık ve dekor tasarımıyla da sanatseverlerden tam not alan ‘Satıcının Ölümü’ adlı oyunun ilk gösterimi büyük ilgi gördü. Aynı zamanda, Zorlu PSM’nin de yeni prodüksiyonu olan oyun, Arthur Miller’ın klasik eseri, National Theatre’ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris’in yönetmenliğinde sahneye taşındı. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu başta olmak üzere oyuncu kadrosunun performansları geceye damga vurdu. Prömiyer sonunda izleyiciler oyunu uzun süre ayakta alkışladı.
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahnelemesiyle öne çıkan ‘Satıcının Ölümü’, ünlü isimleri bir araya getiren prömiyer gecesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı.
Zorlu PSM yapımı olarak sahnelenen ‘Satıcının Ölümü’, Rönesans Gayrimenkul Yatırım ana sponsorluğunda, Guess ve Kryolan alt sponsorluğunda prömiyer yaparak 24 Nisan, 2-8-20-21 Mayıs ve 6-7-15-16 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Halit Ergenç’in Willy Loman, Zerrin Tekindor’un Linda Loman performansı dakikalarca ayakta alkışlanırken, güçlü oyuncu kadrosu prömiyer gecesine imzasını attı.