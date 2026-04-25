Bütünsel egzersizin önemi
Yazı: Dilara Koçak
Siz de kendinize en uygun egzersiz türünü arıyor olabilirsiniz. Bu arayışta ise akıllara ilk olarak yağ yakma meselesi geliyor. Ne kadar egzersiz, o kadar yağ yakma düşüncesi ile metabolizmanızı zorlamak bu noktada maalesef doğru bir adım değil. Egzersiz sırasında yağ yakımı bireyler arasında büyük farklılıklar gösterebiliyor. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease dergisinde geçtiğimiz haftalarda yayımlanan çalışma da egzersiz için daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurguluyor. Yani beslenme nasıl parmak izi gibi kişiye özel ise egzersiz de öyle demek mümkün.
Egzersiz ve spor ile yağ yakımı seviyesine ulaşabilmek için kalp atış hızının maksimum yüzde 60 - 70 oranında olması önerilir. Maksimum kalp atış hızınızı hesaplamak için yaşınızı 220’den çıkarabilirsiniz. Araştırmacılar, yağ yakmak için en iyi kalp atış hızının kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ve günümüzde sıklıkla kullanılan yağ yakma ile ilişkilendirilen spor aletlerinin herkeste aynı etkiyi göstermediğini belirtiyor. Bunun yerine bireyin egzersize fizyolojik tepkisini ölçmek için bir teşhis prosedürü olan klinik egzersiz testinin hedeflenen yağ kaybı için daha yararlı bir araç olabileceğinin altı çizilmiş.
Bölgesel zayıflama
Egzersiz söz konusu olduğunda en çok aldığım sorular ise “Bölgesel zayıflama mümkün mü? Nasıl beslenirsem bel çevresi veya kalça bölgemden yağ kaybederim” gibi sorular oluyor. Bölgesel çalışmalar veya bazı besinler ile vücudumuzun yağı nereden yakabileceğini seçebilmemiz güzel olurdu. Biz yiyeceklere adres veremeyiz, hangi bölgedeki depo yağların yakılacağına genetik şifreniz karar verir. Yani aslında vücudunuz genetik yapınıza göre nereden yağ yakması gerektiğini belirli bir sıra dahilinde yapıyor. Elbette burada vücut tipiniz de söz sahibi. Üzgünüm, büyük armut kilo verince küçük armut, aynı şekilde büyük elma kilo verince küçük elma olur; sadece diyet yaparak bunu değiştiremezsiniz. İlaç veya kremlerle bölgesel yağlarınızı sihirli bir şekilde yok edemezsiniz.
Egzersizlerinizde bu yüzden tek bir bölgeye odaklanmak yerine, bütünsel bir kardiyo veya direnç egzersizleri yapmaya özen gösterin. Bu konuda bir uzman ile çalışmanız en doğrusu olur. Aktive edilmeyen kas gruplarınızın daha fazla yağ depolama kapasitesi olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
Tempolu yürüyüş önemli
Yaş alma sürecini yavaşlatmak yeterli ve dengeli beslenme, düzenli uyku, düşük stres ve egzersiz dörtlüsünden geçiyor. Tüm bunları bir bütün olarak değerlendirmek oldukça kıymetli. 400 binden fazla bireyin değerlendirildiği çalışmada yürüyüş temposu ile biyolojik yaşlanmanın bir göstergesi olan lökosit telomer uzunluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş. Yaşam boyu tempolu yürüyüşün orta yaşlarda biyolojik yaştan yaklaşık 16 yaş daha genç olunmasını sağlayabileceği belirtiliyor.