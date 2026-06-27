Prens William’dan aile ve babalık üzerine: “Onsuz yapamazdık”

Zorlu geçen iki yılın ardından Galler Prensesi Catherine’in yeniden kamu görevlerine dönmesiyle birlikte Prens William da aile hayatlarına dair şimdiye kadarki en samimi açıklamalarından birini yaptı. Eşine duyduğu hayranlığı gizlemeyen Galler Prensi, “Harika bir anne ve harika bir eş. Ailemiz onsuz ayakta kalamazdı.” diyerek Kate’in aile içindeki yerini ve çocuklarıyla yaşadığı özel anıları anlattı.

Son birkaç yıl, Galler Ailesi’nin hayatında birçok şeyi değiştirdi. Prens William ve Kate Middleton, her ne kadar aile mahremiyetlerini korumaya özen gösterseler de son dönemde ev yaşamlarına ve kendileri için gerçekten önemli olan konulara dair daha fazla paylaşım yapmaya başladılar.

Geçtiğimiz haftalarda verdiği dikkat çekici röportajda Prens William, kanser tedavisinin ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıkan eşi Kate’le duyduğu gururu anlattı. Geleceğin kralı, aile yaşamlarına dair şimdiye kadarki en samimi açıklamalarından birinde, Kate’in dayanıklılığına ve ailelerinin merkezindeki rolüne övgüler yağdırdı.

“Harika bir anne ve harika bir eş. Gerçekten ailemiz onsuz yapamazdı. Son derece güçlü ve etkileyiciydi” diyen William, eşine olan hayranlığını açıkça dile getirdi.

Aston Villa’nın İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali’ni kazanmasının ardından büyük bir sevinç yaşayan prens, samimi ve mütevazı tavırlarıyla Türk halkının da sevgisini kazanmıştı. Ardından Cornwall ve Scilly Adaları’na yaptığı iki günlük ziyaret sırasında da yine halkın yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

Takımını desteklerken sesinin kısılmasından esprili bir şekilde bahseden William, günlük aile yaşamlarına dair kişisel detayları da paylaştı. Mizah duygusunu eksik etmeden konuşan prens, her zamankinden daha doğal ve içten görünüyordu.

Tıpkı babası Kral Charles’ın geçtiğimiz aylardaki ABD ziyaretinde sıcak tavırlarıyla dikkat çekmesi ve Kate’in İtalya ziyaretinde büyük beğeni toplaması gibi, William da artık özel hayatından daha fazla kesit paylaşmaktan çekinmeyen bir profil çiziyor.

Kate'e övgüler

Eşinin Reggio Emilia’ya gerçekleştirdiği ve 2022’den bu yana yaptığı ilk resmi yurtdışı ziyaretinin ardından konuşan Prens William şöyle dedi: “Onunla gerçekten gurur duyuyorum. Harika biri. Özellikle son birkaç yılda çok şey yaşadı. İtalya ziyaretini uzun zamandır heyecanla bekliyordu. Bu yüzden her şeyin bu kadar iyi gitmesine çok sevindim.

Bu ziyaret için çok ciddi bir hazırlık yaptı. Ne kadar zaman harcadığını Tanrı bilir. Evrakları inceleyip duruyordu. Erken çocukluk gelişimi konusunda gerçek bir uzman. Akşamları yatak odasına girebilmek için bazen okuduğu dosyaların arasından yol bulmaya çalışıyorum.”

William sözlerine şöyle devam etti: “Bu ziyaretin onun için bu kadar başarılı geçmesine çok sevindim. Döndüğünde büyük bir enerji ve mutluluk içindeydi.”

Prens ayrıca eşinin İtalyancasının bu kadar iyi olduğunu bilmediğini de itiraf edip gülümseyerek şöyle dedi: “Aslında bunu bilmiyordum. Belli ki bir süredir üzerinde çalışıyormuş.”

Kate’in sağlığıyla ilgili de konuşan William, eşinin görevlerine kontrollü şekilde geri döndüğünü anlattı:

“Kendini yavaş yavaş yeniden yoğun bir programa hazırlıyor. Bu tür seyahatler insanı gerçekten yoruyor; çünkü sürekli insanlarla iletişim halinde oluyorsunuz. Bu yüzden dengeyi korumamız ve yeterince dinlendiğinden emin olmamız gerekiyor.” Prens William bu açıklamaları Heart FM radyosunda canlı yayına katıldığı sırada yaptı. Sunucular Amanda Holden ve Jamie Theakston’ın, William’ın seçtiği Raye şarkısını çalmasının ardından prens espri yaparak şöyle dedi: “Where Is My Husband? şarkısını seviyorum; çünkü eşim sürekli ‘Kocam nerede?’ diye soruyor.”

Şarkının Kate’in favorilerinden biri olup olmadığı sorulduğunda ise “Evet, bu şarkıyı gerçekten çok seviyor” cevabını veriyor espriyle.

Aile hayatından samimi detaylar

İstanbul’da Aston Villa’nın zaferini izlemek için yaptığı kısa seyahatin ardından oldukça neşeli görünen William; aile yaşamı, futbol, müzik ve ebeveynlik üzerine sohbet etti.

“Kahvaltı insanı değilim” diyen Prens, küçük çocukları Charlotte ve Louis’ye de seslenerek şöyle konuştu: “Charlotte ve Louis, eğer beni dinliyorsanız lütfen zamanında hazır olun ve bu sabah hangi müziği dinleyeceğiniz konusunda kavga etmeyin.”

William ayrıca Prens George’un zaman zaman yatılı okulda kaldığını da anlattı.

“Sabahlar bazen oldukça kaotik olabiliyor. Gitar dersi varsa gitarı arabaya koymanız gerekiyor. Sonra arabayla mı gidiyoruz, gitmiyor muyuz, arkadaşlarla görüşecek miyiz derken ortalık karışabiliyor.” Gülerek ekledi: “Arabada çok fazla reçelli sandviç oluyor. Özellikle Louis her yere reçel izi bırakıyor. Bu da gerçekten çok yardımcı oluyor!”

Taylor Swift hayranlığı

Çocukları için Taylor Swift’in ‘Opalite’ şarkısını seçen William, özellikle Prenses Charlotte’un büyük bir Swift hayranı olduğunu anlattı.

“Kızım Charlotte ve aslında Louis de Taylor Swift’e bayılıyor. Eras Tour konserine birlikte gittik ve harikaydı. Atmosfer inanılmazdı. Herkes dans ederken zeminin sallandığını hissedebiliyordunuz.”

Taylor Swift’in bu yaz Travis Kelce ile evlenmesinin beklendiği hatırlatılıp davet alıp almayacağı sorulduğunda ise şakayla karışık şöyle dedi: “Umarım bir davetiye gelir. Bekleyip göreceğiz.”

Aile tatilleri

William, Scilly Adaları’na bir gece önce geldiğini ve Cornwall Dükalığı tarafından yönetilen konut projelerini ziyaret ettikten sonra denize girdiğini anlattı.

“Soğuk suya girince bol bol çığlık atıyor ve derin nefesler alıyorsunuz. Çok uzun süre kalmıyorum ama kısa süreliğine girmeyi seviyorum.”

Çocukluğunda ailesiyle sık sık bölgeye geldiğini söyleyen prens şöyle devam etti: “Küçükken buraya çok gelirdim. Ailem beni sık sık getirirdi. Burası bambaşka bir dünya. Gerçekten çok güzel.”

William, çocuklarının da bu bölgeyi çok sevdiğini anlattı: “Burada çocuklar özgürce dolaşabiliyor. Güvenli bir yer. Muhteşem plajları ve kristal berraklığında bir denizi var. Ailece yapılacak çok şey bulunuyor.”

Galler Ailesi geçmiş yıllarda komşu Tresco Adası’nda da tatiller geçirdi.

“Buradaki ada yaşamı aile odaklı. İnsanlar hayatlarını yaşıyor ve keyif alıyor.”

Futbol, müzik ve günlük hayat

Röportaj sırasında William’a Cornwall ve Devon bölgeleri arasında meşhur kremalı çörek tartışması da soruldu. Prens, büyükannesinden öğrendiği şekilde önce kremanın, sonra reçelin sürülmesi gerektiğini söyledi. Konu daha sonra Aston Villa’nın İstanbul’daki tarihi zaferine geldi.

“Oraya sadece keyif almak için gidiyorum ama ertesi gün görüntüleri izlediğimde milyonlarca kişinin sizi izlediğini fark ediyorsunuz. O anın heyecanına gerçekten kapılmıştım.”

William ayrıca koşarken dinlediği şarkının The Source feat. Candi Staton’ın ‘You Got The Love’ parçası olduğunu söyledi. “Kötü bir gün geçirdiğimde bana enerji veren şarkı bu. Arkadaşlarım ve ailem müzik zevkimin kötü olduğunu söylüyor ama ritmi yüksek, enerjik şarkıları seviyorum. Çok hüzünlü müzikler dinlemiyorum. Dans müziğini seviyorum.”

Kulüplere gidip gitmediği sorulduğunda ise gülerek şu cevabı verdi: “Gençlik yıllarımda.”

Röportaj boyunca rahat ve enerjik görünen William’ın en dikkat çekici yanı ise günlük aile yaşamına dair verdiği küçük detaylardı. Sabah okul telaşı, arabadaki reçel izleri ve çocuklarının müzik tercihleri...

Tüm bunlar, geleceğin kralının ailesini hayatının merkezinde tutmaya kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.