Burcu Gençoğlu: “Joyo Kids Club’da çocuklar için konfor ve eğlenceyi bir arada kurguladık”

Çocukların özgürce oyunları keşfedebileceği, annelerin ise kendilerine zaman ayırabileceği, Etiler’de hizmet veren Joyo Kids Club’ı Burcu Gençoğlu’ndan dinliyoruz.

Çocuklar eğlenirken ebeveynlerin de nefes alabileceği alanlar yaratmak günümüz şehir yaşamının en büyük ihtiyaçlarından biri. Uzun yıllar farklı sektörlerde yöneticilik yapan Burcu Gençoğlu, bu ihtiyacı fark ederek, çocukların merkezde olduğu yeni nesil bir deneyim alanı tasarlamış. Etiler’de hizmet veren Joyo Kids Club, yalnızca bir oyun merkezi değil; doğum günü organizasyonlarından restoran deneyimine kadar uzanan kapsamlı bir yaşam alanı sunuyor. Üç çocuk annesi Gençoğlu ile girişimcilik yolculuğunu, anneliğin iş hayatına etkisini ve Joyo Kids Club’ı konuştuk.

Burcu Gençoğlu: Hayatım boyunca üretmeyi ve çalışmayı çok sevdim. Uzun yıllar güzellik ve medikal estetik sektöründe kendi işimi yönettim. Daha sonra kızımın doğum günü organizasyonları sayesinde etkinlik sektörüne adım attım ve Minty Event’e ortak oldum. Organizasyonlar sırasında ailelerin çocukları için hem güvenli hem de yaratıcı mekan bulmakta zorlandığını fark ettim. Aslında Joyo Kids Club’ın çıkış noktası da bu ihtiyaç oldu.

HELLO!: Joyo Kids Club fikri nasıl şekillendi?

B. Gençoğlu: Çocukların kendilerini gerçekten ait hissedecekleri bir dünya yaratmak istedik. Günlük yaşamda çocuklar çoğu zaman yetişkinlerin dünyasına uyum sağlamaya çalışıyor. Biz bu kez tam tersini düşündük. Her detayın çocuklara göre tasarlandığı, büyüklerin ise onların dünyasına misafir olduğu bir alan hayal ettik.

HELLO!: Burayı sadece çocuklar için değil, annelerin de buluşma noktası gibi mi konumlandırdınız?

B. Gençoğlu: Kesinlikle, üç çocuk annesi olarak annelerin ne kadar yoğun bir tempoda yaşadığını çok iyi biliyorum. Anneler, çocukları oyun oynarken bile çoğu zaman tam anlamıyla rahatlayamıyorlar. Biz burada onların güven duygusunu hissedebilecekleri bir sistem kurduk.

HELLO!: Joyo Kids Club’ı diğer oyun alanlarından ayıran özellikler neler?

B. Gençoğlu: Burada oyun, restoran, mağaza ve doğum günü organizasyonları aynı çatı altında buluşuyor. Çocuklar çiftlikten markete uzanan farklı tematik alanlarda oyunlar oynuyor, kendi hikayelerini kuruyor. Bir yandan eğlenirken bir yandan da sosyal becerilerini geliştiriyorlar. Bizim için önemli olan çocukların özgürce oyunları keşfederek keyifli vakit geçirmeleri.

HELLO!: Doğum günü organizasyonlarını nasıl kurguluyorsunuz?

B. Gençoğlu: Doğum günü saatlerinde kulübü tamamen doğum günü sahibine ve davetlilerine ayırıyoruz. Böylece daha özel ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyoruz.

HELLO!: Girişimcilikte sizi motive eden nedir?

B. Gençoğlu: Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. Ayrıca doğru ekiple çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bir fikri hayata geçirmek kadar onu sürdürülebilir kılmak da ekip işi. Joyo benim için sadece bir iş değil, büyük bir tutku.