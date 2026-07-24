Moda tasarımcısı Tuba Ergin'den zamansız bir couture yolculuğu
Yazı: Kemal Atılgan
Tuba Ergin’in Osmanlı döneminin ihtişamından, kadınlarının zarafetinden ve güçlü duruşundan ilham alarak hazırladığı ‘The Last Empress’ koleksiyonu, geçmişin estetiğini modern couture anlayışıyla yeniden yorumluyor. Büyükada’nın zamana direnen ruhu ve Princes’ Palace Resort’un tarihi mimarisi, koleksiyonun hikayesiyle güçlü bir bütünlük oluşturdu. Gecede yalnızca bir defile değil; moda, tarih, müzik, sahne sanatları ve Akif Örük imzası taşıyan koreografinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyim sunuldu.
Tuba Ergin’in rafine tasarım dili, koleksiyon boyunca güçlü kadın siluetleri, zamansız detaylar ve zarif dokularla podyuma taşındı. Gecenin açılışında sahneye çıkan Yeşim Salkım, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada koleksiyonun geçmişin zarafetinden bugünün güçlü kadın duruşuna uzanan özel bir hikaye anlattığını vurguladı. Salkım, Tuba Ergin’in ‘The Last Empress’ koleksiyonunun Osmanlı’nın ihtişamından ve o dönemin kadınlarının asaletinden ilham alarak geçmişi modern bir bakışla yeniden yorumladığını ifade etti. Kızının da podyumda yer almasının bu geceyi kendisi için ayrıca anlamlı kıldığını belirten Salkım, kadınlığın ve zarafetin nesiller arasında aktarımına dikkat çekti. Defilenin en dikkat çekici anlarından biri ise finalde yaşandı. Sahne enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Selin Geçit, Tuba Ergin’in kendisi için özel olarak tasarladığı kapanış tasarımıyla podyuma çıktı ve geceye özel performansıyla davetlilere unutulmaz bir final yaşattı. Selin Geçit’in etkileyici sahne varlığı, koleksiyonun duygusunu müzikle buluşturarak defilenin finaline güçlü bir imza attı.
Tuba Ergin, gecenin sonunda yaptığı kapanış konuşmasında koleksiyonun hayata geçmesinde emeği bulunan ekip arkadaşlarına, projeye katkı sunan tüm paydaşlara ve davetlilere teşekkür etti. Bu çalışmanın ortak bir emeğin ve güçlü bir inancın ürünü olduğunu belirten Ergin, Yeşim Salkım’ın varlığının geceye ayrı bir anlam kattığını, Selin Geçit’in performansının ise defileyi daha özel ve unutulmaz hale getirdiğini ifade etti. Gece, yaratıcı süreçten davet deneyimine uzanan tüm kurgusu ve proje partnerlerinin katkılarıyla daha da güçlü bir bütünlük kazandı. Sabit Akkaya, MAC, Atelier Rebul, UT Projects by Ümit Temurçin ve deniz ulaşımını sağlayan Aiata Boats ekibi, bu renkli gecenin atmosferine ve kusursuz akışına destek veren partnerler arasında yer aldı. Defile kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımı da gözetilerek Green Gold Foundation iş birliğiyle etkinliğin karbon ayak izi ölçümlendi ve karbon dengeleme süreçleriyle desteklendi. Bu çalışma, moda ve etkinlik sektöründe çevresel farkındalığa katkı sunan anlamlı bir adım olarak öne çıktı.
Princes’ Palace Resort Büyükada’nın tarihi dokusu, ‘The Last Empress’ koleksiyonunun ruhunu tamamlayan en önemli unsurlardan biri oldu. Büyükada’nın zarif kimliğiyle bütünleşen defile, Tuba Ergin’in tasarım dünyasında olgunluk, hafıza, güç ve zarafet kavramlarını bir araya getirdiği özel bir anlatı olarak öne çıktı.