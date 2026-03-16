Resident Evil Requiem 6 milyon sattı, Capcom rekor kırdı

Resident Evil Requiem satış rekoru kırdı, 6 milyon kopya 17 günde tükendi. Capcom, 30. yıl dönümü kutlamaları ve yeni DLC planlarını açıkladı.

Capcom, Resident Evil Requiem’in 6 milyon kopya sattığını ve serinin satış rekorunu kırdığını açıkladı. Şubat 2026 sonunda çıkan oyun, eleştirmenlerden ve oyunculardan tam not aldı. Özellikle Steam gibi platformlarda yüksek etkileşim yakaladı. Nintendo Switch 2 dahil, daha geniş bir platform yelpazesinde oynanabilmesi de başarıyı artırdı.

Rekor hızında satış

Capcom Başkanı ve COO’su Haruhiro Tsujimoto’nun açıklamasına göre Requiem, sadece 17 günde 6 milyon satış rakamına ulaştı. Bu, Resident Evil serisinin en hızlı satışa ulaşan oyunu oldu.

Franchise 30 yaşında

Capcom, Resident Evil serisinin 30. yıl dönümüne yaklaştığını duyurdu. Basın bülteninde, oyuna eklenecek DLC’ler ve ek içeriklerin geliştirildiği de belirtildi. Tsujimoto detay vermese de, şirketin oyuncuların oyunu daha uzun süre deneyimleyebilmesi için “birkaç adım” planladığını açıkladı.

Yeni içerik ve sürprizler yolda

Resident Evil oyunlarında DLC sürpriz değil. Resident Evil 7 ve Resident Evil Village da çıkış sonrası ek içerik ve hikaye güncellemeleri aldı. Requiem’in yönetmeni Koshi Nakanishi, hayranlara teşekkür etti ve yeni hikaye içeriklerinin yolda olduğunu doğruladı. Ayrıca Mayıs ayında küçük bir sürpriz ve ilerleyen güncellemelerde Photo Mode geleceğini açıkladı. Hikaye DLC’sinin zaman alacağını da ekledi, yani detaylar için biraz beklemek gerekecek.

30. yıl kutlamaları

Capcom, 22 Mart 2026’da Resident Evil’in 30. yıl dönümünü kutlamayı planlıyor. Japonya, ABD ve Avrupa’da orkestra konserleri düzenlenecek. Ayrıca Universal Studios Japan ile Requiem arasında 2026’da bir iş birliği planlanıyor. Detaylar henüz paylaşılmadı, ancak hayranlar büyük sürprizler bekleyebilir.


