Resident Evil Requiem 6 milyon sattı, Capcom rekor kırdı

Resident Evil Requiem satış rekoru kırdı, 6 milyon kopya 17 günde tükendi. Capcom, 30. yıl dönümü kutlamaları ve yeni DLC planlarını açıkladı.

Capcom, Resident Evil Requiem’in 6 milyon kopya sattığını ve serinin satış rekorunu kırdığını açıkladı. Şubat 2026 sonunda çıkan oyun, eleştirmenlerden ve oyunculardan tam not aldı. Özellikle Steam gibi platformlarda yüksek etkileşim yakaladı. Nintendo Switch 2 dahil, daha geniş bir platform yelpazesinde oynanabilmesi de başarıyı artırdı.

Rekor hızında satış

Capcom Başkanı ve COO’su Haruhiro Tsujimoto’nun açıklamasına göre Requiem, sadece 17 günde 6 milyon satış rakamına ulaştı. Bu, Resident Evil serisinin en hızlı satışa ulaşan oyunu oldu.