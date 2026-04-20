Şehir kadrajına takılanlar: İstanbul’da baharın en güzel anları

Boğaz’da rüzgârı dolduran yelkenler, Kınalıada sokaklarında yeşile karışan adımlar… İstanbul’da bahar, şehrin ritmini yavaşlatan ve her köşeyi yeniden keşfetmeye çağıran büyüleyici bir mevsim. Objektiflere yansıyan bu anlar, metropolün ortasında saklı kalan şiir gibi manzaraları gözler önüne seriyor.

Baharın gelişiyle birlikte İstanbul Boğazı yalnızca bir su yolu olmaktan çıkıp adeta yaşayan bir sahneye dönüşüyor. Rüzgârla dolan yelkenler, kıyılarda biriken kalabalıklar ve mavinin her tonunu taşıyan sular… Şehir, kışın ağırlığını üzerinden atarken kendini yeniden hatırlatıyor. Bir yanda Boğaz’da süzülen teknelerin dinginliği, diğer yanda Adalar’ın sokaklarında saklı huzur… Özellikle bahar aylarında Kınalıada gibi keşif dolu rotalar, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp şehri başka bir gözle deneyimleme fırsatı sunuyor. Çünkü bu şehirde bahar, sadece bir mevsim değil; yolda olmanın, durup bakmanın ve yeniden keşfetmenin en güzel bahanesi.

Boğaz’da pupa yelken Fotoğrafçı: Neslihan Koyuncu Harmancı - Bebek İstanbul’da Asya ile Avrupa arasındaki sularda yelken yapmak kadar insanın aklını başından alan bir deneyim olabilir mi? Bu da şehirde yolda olmanın şiir gibi bir hali. Özellikle yelken yarışları sırasında Boğaz’ı dolduran onlarca tekneyi izlemek ne kadar büyüleyici. Bir metropolün ortasında bundan daha güzel ne olabilir? Boğaz’dan Adalar’a bir selam gönder! Fotoğrafçı: Zeynep Can - Kınalıada Öylesine geçemeyeceğiniz, ancak ara sokaklarını arşınladıkça keşfedebileceğiniz nice güzel semt var İstanbul’da. Kınalıada da onlardan biri. Bize de ayağımıza rahat ayakkabılar geçirip, baharda yemyeşil sokaklarını keşfetmek kalıyor. Benİstanbul Projesi fotoğrafçılarına teşekkür ederiz.