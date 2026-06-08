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TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı kampanyası: Örnek daire görüntüleri paylaşıldı, başvurular ne zaman başlayacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunacak yaklaşık 20 bin konuta ilişkin bir paylaşımda bulundu. TOKİ ile yapılacak Açık Satış Kampanyasıyla 20 bin konutun daha sahipleriyle buluşacağını ifade eden Bakan Kurum, örnek daireye ilişkin bir video da paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var." ifadelerini kullanırken, örnek daireye ait bir videoyu da yayımladı.