VALORANT’ın yeni ajanı Miks: Savaş alanında ses dalgaları yükseliyor

VALORANT yeni ajan Miks’i tanıttı. Ses dalgalarını kullanan kontrol uzmanı 18 Mart’ta oyuna geliyor. İşte Miks’in yetenekleri ve yeni sezon detayları.

VALORANT ajan kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Riot Games, Masters Santiago büyük finalinde oyunun yeni kontrol uzmanı Miks’i tanıttı.

Hırvatistan kökenli bu yeni ajan savaş alanına alışılmışın dışında bir araçla geliyor: ses. Miks, ses dalgalarını kullanarak hem takım arkadaşlarını güçlendiriyor hem de rakiplerin düzenini bozuyor. Karakterin yetenekleri, haritadaki çatışmaların ritmini değiştirecek şekilde tasarlandı.

Tanıtım videosunda müzik tarafında da dikkat çeken bir iş var. DJ ve prodüktör BUNT., Zedd’in parçası Clarity için VALORANT’a özel bir remix hazırladı.

Ses ve müzik karakterin merkezinde


Geliştirici ekip Miks’i tasarlarken alışılmışın tersine bir süreç izledi. Önce karakter için bir müzik altyapısı oluşturdu. Daha sonra bu müziğin ritminden ve tonlarından yola çıkarak yeteneklerin ses efektlerini geliştirdi.

Bu yaklaşım karakterin arka planıyla da bağlantılı. Müzik, Miks’in geçmişinin önemli bir parçası. Riot ekibi, oyuncuların ilerleyen dönemde bu hikâyeyi daha yakından keşfedeceğini söylüyor.

Miks’in yetenekleri

Armoni

Miks bir takım arkadaşını hedef alır ve yeteneği aktive eder. Bu hareket hem Miks’e hem de hedef aldığı oyuncuya Kuvvetli Savaş etkisi verir. Etki her öldürmede yeniden aktif olur. Alternatif kullanımda Miks bu gücü sadece kendisine verebilir.

M Patlaması

Bu yetenek iki farklı modla çalışır. Oyuncu sersemletme ve iyileştirme arasında geçiş yapar. Miks cihazı fırlattığında yere düşer ve ses dalgaları yayar. Dalgalar rakipleri sersemletir veya takım arkadaşlarını iyileştirir.

Dalga Formu

Miks harita üzerinde belirlediği noktalarda duman oluşturur. Oyuncu önce hedef noktaları seçer, ardından bu bölgelerde duman ortaya çıkar.

Bas Depremi

Miks’in ulti yeteneği güçlü bir ses patlaması yaratır. Bu dalga ileri doğru ilerler, rakipleri geriye savurur ve aynı anda sağırlaştırma ile yavaşlatma etkisi uygular.

Yeni sezonla birlikte geliyor

Miks, 18 Mart 2026 tarihinde başlayacak Sezon 2026 // Kısım 02 güncellemesiyle oyuna eklenecek.

Bu güncelleme sadece yeni ajanı getirmiyor. Aynı zamanda Karaçalı Koleksiyonu, yeni silah kaplamaları ve farklı kozmetik ödüller içeren bir Savaş Bileti de oyuna ekleniyor.

Benzer Haberler

Crimson Desert sistem gereksinimleri ortaya çıktı: Her platformu hedefliyor

12.03.2026Genel

Wordle sonrası yeni oyun: Bu kez çözmesi gerçekten zor

11.03.2026Genel

Resident Evil Requiem setinde fan ruhu: Bir oyuncu tüm ekibi etkiledi

09.03.2026Genel

Xbox’ın yeni konsolu ortaya çıktı: Project Helix PC oyunlarını da çalıştıracak

06.03.2026Genel

Ubisoft efsaneyi geri getiriyor: Black Flag Remake resmen duyuruldu

05.03.2026Genel

Terraria’dan sıkılanlara değil, doyamayanlara 5 yeni oyun

04.03.2026Genel

Nintendo’nun yeni kozu mu? Pokopia rekor kırarak zirveye oturdu

03.03.2026Genel

PS5 sahiplerinin mutlaka denemesi gereken 15 tek oyunculu oyun

27.02.2026Genel

Kaçırmak istemeyenler elini çabuk tutsun: Xbox'da, popüler oyunlarda %95’e varan indirimler

26.02.2026Genel

PS Plus Mart 2026 listesi şekilleniyor: PGA Tour 2K25 geliyor

24.02.2026Genel
