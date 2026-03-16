VALORANT’ın yeni ajanı Miks: Savaş alanında ses dalgaları yükseliyor

VALORANT yeni ajan Miks’i tanıttı. Ses dalgalarını kullanan kontrol uzmanı 18 Mart’ta oyuna geliyor. İşte Miks’in yetenekleri ve yeni sezon detayları.

Hırvatistan kökenli bu yeni ajan savaş alanına alışılmışın dışında bir araçla geliyor: ses . Miks, ses dalgalarını kullanarak hem takım arkadaşlarını güçlendiriyor hem de rakiplerin düzenini bozuyor. Karakterin yetenekleri, haritadaki çatışmaların ritmini değiştirecek şekilde tasarlandı.

Tanıtım videosunda müzik tarafında da dikkat çeken bir iş var. DJ ve prodüktör BUNT., Zedd’in parçası Clarity için VALORANT’a özel bir remix hazırladı.

Ses ve müzik karakterin merkezinde





Geliştirici ekip Miks’i tasarlarken alışılmışın tersine bir süreç izledi. Önce karakter için bir müzik altyapısı oluşturdu. Daha sonra bu müziğin ritminden ve tonlarından yola çıkarak yeteneklerin ses efektlerini geliştirdi.

Bu yaklaşım karakterin arka planıyla da bağlantılı. Müzik, Miks’in geçmişinin önemli bir parçası. Riot ekibi, oyuncuların ilerleyen dönemde bu hikâyeyi daha yakından keşfedeceğini söylüyor.

Miks’in yetenekleri

Armoni

Miks bir takım arkadaşını hedef alır ve yeteneği aktive eder. Bu hareket hem Miks’e hem de hedef aldığı oyuncuya Kuvvetli Savaş etkisi verir. Etki her öldürmede yeniden aktif olur. Alternatif kullanımda Miks bu gücü sadece kendisine verebilir.

M Patlaması

Bu yetenek iki farklı modla çalışır. Oyuncu sersemletme ve iyileştirme arasında geçiş yapar. Miks cihazı fırlattığında yere düşer ve ses dalgaları yayar. Dalgalar rakipleri sersemletir veya takım arkadaşlarını iyileştirir.

Dalga Formu

Miks harita üzerinde belirlediği noktalarda duman oluşturur. Oyuncu önce hedef noktaları seçer, ardından bu bölgelerde duman ortaya çıkar.

Bas Depremi

Miks’in ulti yeteneği güçlü bir ses patlaması yaratır. Bu dalga ileri doğru ilerler, rakipleri geriye savurur ve aynı anda sağırlaştırma ile yavaşlatma etkisi uygular.

Yeni sezonla birlikte geliyor

Miks, 18 Mart 2026 tarihinde başlayacak Sezon 2026 // Kısım 02 güncellemesiyle oyuna eklenecek.

Bu güncelleme sadece yeni ajanı getirmiyor. Aynı zamanda Karaçalı Koleksiyonu, yeni silah kaplamaları ve farklı kozmetik ödüller içeren bir Savaş Bileti de oyuna ekleniyor.