Vikki Bardot’un yeni serisi: İstanbul’u silip baştan yazdı

Sanatçı üretim sürecinde yapay zekâ kullanıyor ama burada kritik bir nokta var: Yapay zekâ hatırlamaz.

Bardot bunu şöyle özetliyor: İnsan geçmişi hatırlar. Yapay zekâ ise olmayan anların görüntüsünü üretir. Bu yüzden ortaya çıkan şey, doğru bir hatıra değil. Daha çok “yanlış hatırlama” hissi verir.

Bu yaklaşım, günümüzde şehirle kurulan ilişkiye de benziyor. İnsanlar artık şehirleri net bir şekilde deneyimlemiyor. Her şey biraz bulanık, biraz kopuk.

Analog ve dijital karışıyor

Sanatçı, işleri üretirken analog ve dijital bozulmaları birlikte kullanıyor. Görüntülerde hem eski fotoğraf hissi var hem de dijital kırılmalar.

Sonuçta ortaya çıkan şey şu: Şehir bir ikon olmaktan çıkıyor. Yerine, iz bırakmış bir yüzey geliyor. Ne geçmiş tam net, ne de bugün.

Başka sergiler ve projeler

Bardot’un işleri sadece bu sergiyle sınırlı değil. Sanatçı, 21 Mayıs - 28 Haziran arasında düzenlenecek Edirne Bienali’nde de yeni çalışmalarını gösterecek.



