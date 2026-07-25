Milyonlarca internet abonesini ilgilendiren emsal karar: Kesilen internete cayma bedeli ödenmeyecek
İzmir'de bir tüketici, internet hizmetinde sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle aboneliğini iptal ettirdi. Şirketin çıkardığı cayma bedelini inceleyen Tüketici Hakem Heyeti, hizmetin ayıplı sunulduğuna hükmederek ödenen ücretin tüketiciye geri iade edilmesine karar verdi.
İzmir'de Tüketici Hakem Heyeti, emsal sayılabilecek bir karara imza attı.
Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ, internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı.
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