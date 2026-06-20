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Ekonomist

2000 model ve altı araçlara yeni düzenleme gündemde: MTV borçları silinebilir

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Trafikte fiilen bulunmayan eski araçlara yönelik yeni düzenleme teklifi Meclis gündemine geldi. Teklif, hurdaya ayrılacak araçların vergi yükümlülüklerinin sonlandırılmasını ve vergi yükümlülüklerinin sonlandırılmasını öngörüyor.

Trafikte uzun yıllardır aktif olarak kullanılmayan milyonlarca araca ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. CHP Milletvekili Melih Meriç'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, 2000 model ve altı olup son 5 yılda muayene, sigorta veya trafik işlem kaydı bulunmayan araçların hurda statüsüne alınmasını öngörüyor.

Teklif kapsamında bu araçların MTV borçlarının silinmesi ve vergi mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi hedefleniyor.

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